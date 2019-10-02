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Штрафов для "евроблях" не будет: Кабмин отложил наказание

2 октября, 14:34

Гончарук заверил, что правительство ищет механизмы для решения ситуации

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Правительство Украины распорядилось не применятьштрафы к собственникам нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации – так называемым "евробляхам" – до того, пока не будет найдено решение, как выйти из сложившейся ситуации. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, на заседании правительства поднимался вопрос относительно того, чтобы отложить до 1 января 2020 года применение штрафов для собственников нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации.

"До момента, пока мы не найдем адекватного решения, как выйти из этой ситуации, мы даем распоряжение органам полиции не применять к ним штрафные санкции, чтобы не было никаких лишних конфликтов", – сказал Гончарук на брифинге после заседания правительства .

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В то же время, премьер отметил, что данную ситуацию необходимо решать, в связи с чем правительство ищет механизмы.

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Напомним, что Верховная Рада 12 сентября приняла законопроект об отсрочке применения штрафов за "евробляхи". Это не первая отсрочка штрафов и конфискаций: они должны были вступить в силу еще в мае, но тогда депутаты решили отложить их введение до августа. Теперь – еще на три месяца, до конца ноября 2019 года, 20 сентября соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Между тем, с 22 августа до принятия закона на владельцев "евроблях" составляли протоколы, так как официальной отсрочки в этот период не было. Подробнее о том, как ловили и штрафовали "бляхеров" – в нашем сюжете:

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Источник: Интерфакс-Украина

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