Штрафов не достаточно: в МВД хотят арестовывать пьяных водителей

Министерство внутренних дел Украины (МВД) и Национальная полиции одобрили отмену уголовной ответственности за пьяное вождение, но все же просят разрешить административные аресты за такие нарушения. Об этом говорится в сообщении МВД.

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"МВД и Национальная полиция считает целесообразным введение ответственности за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии не только в виде большого размера денежного штрафа, но и в виде административного ареста сроком до 15 суток", - заявили в ведомстве.

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Правоохранители считают, что такой арест следует применять, если водитель повторно в течение одного года сядет за руль пьяным.

Также в МВД уточнили, что приветствуют исключение пьяного вождения из перечня уголовных проступков, потому что в таком случае оформление нарушения занимало 6-8 часов. Для сравнения, в случае с административной процедурой оформление занимает 2-3 часа.

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Напомним, с 1 июля вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Но еще 17 июня 2020 года нардепы приняли закон № 3314, который отменяет уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. 2 июля его подписал президент.

Поэтому всех нетрезвых водителей, которых успели поймать за эти сутки, когда действовал закон, в итоге привлекут к ответственности по статье 130 КУоАП, т.е. исключительно как за административное правонарушение.

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