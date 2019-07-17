Штрафы за "евробляхи" могут опять перенести: на что это повлияет
Эксперты дали разную оценку президентской инициативе
Президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту отсрочить применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. Как объяснили в Офисе президента, законопроект предусматривает отсрочку на 90 дней.
Действующее законодательство предполагает штрафы для водителей нерастаможенных "евроблях" с 24 августа. Это уже перенесенный срок, изначально предполагалось, то водителей авто на еврономерах будут наказаывать с 24 мая. Сайт "Сегодня" узнал у экспертов, стоит ли, по их мнению, вновь откладывать штрафы.
Поступления от штрафов "за евробляхи" учитывались при планировании доходной части госбюджета-2019. Однако, по словам финансового аналитика Алексея Куща, риска невыполнения главной сметы страны от новой отсрочки все равно не возникнет.
"Отсрочка штрафов на самом деле достаточно позитивна, потому что в Украине пока не создана эффективная модель для растаможивания автомобилей – налоги высокие, люди даже берут кредиты, чтобы растаможить эти автомобили. Поэтому я думаю, что осенью новый парламент опять вернется к этой теме. [Рассмотрят законопроект], как только уйдет политический лоббизм от так называемой "колесной сборки". Ведь в Украине создают искусственные условия по недопуску на рынок дешевых иностранных автомобилей, в том числе подержанных, для продажи в полтора – два раза дороже китайских автомобилей с прикрученными колесами", – сказал он.
В целом, как считает эксперт, следует поменять налоговую политику в отношении "евробляхеров".
"Должен быть единый налог 10% от таможенной стоимости без других сборов в виде НДС, акцизов, пошлин", – отметил Кущ.
А экономист Александр Охрименко считает отсрочку штрафных мер неправильной с точки зрения экономики мерой.
"Эти льготы для "евробляхеров" – фактически кража денег украинских пенсионеров. Если посчитать, сколько "евробляхеры" не заплатили налогов, они фактически в украинских пенсионеров украли почти 20 млрд грн, которые могли бы быть направлены на повышение. Если это примут, приблизительно 5 – 7 млрд из кармана пенсионеров заберут", – сказал Охрименко.
Как уже отмечали экономисты, даже от первого переноса введения штрафов госбюджет теряет миллиарды гривен, так как, по данным ГФС, не растаможены около 430 тыс. "евроблях".
Напомним, в ноябре 2018 года Верховная Рада уменьшила размер акциза на ввоз авто, а "евробляхам" дала 50%-ю скидку на три месяца. В течение льготного периода украинцы успели растаможить 218 тыс. авто.
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