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Штрафы за "евробляхи" могут опять перенести: на что это повлияет

17 июля, 16:58

Эксперты дали разную оценку президентской инициативе

Фото: Україна Online / Facebook
Фото: Україна Online / Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту отсрочить применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. Как объяснили в Офисе президента, законопроект предусматривает отсрочку на 90 дней.

Действующее законодательство предполагает штрафы для водителей нерастаможенных "евроблях" с 24 августа. Это уже перенесенный срок, изначально предполагалось, то водителей авто на еврономерах будут наказаывать с 24 мая. Сайт "Сегодня" узнал у экспертов, стоит ли, по их мнению, вновь откладывать штрафы.

Поступления от штрафов "за евробляхи" учитывались при планировании доходной части госбюджета-2019. Однако, по словам финансового аналитика Алексея Куща, риска невыполнения главной сметы страны от новой отсрочки все равно не возникнет.

"Отсрочка штрафов на самом деле достаточно позитивна, потому что в Украине пока не создана эффективная модель для растаможивания автомобилей – налоги высокие, люди даже берут кредиты, чтобы растаможить эти автомобили. Поэтому я думаю, что осенью новый парламент опять вернется к этой теме. [Рассмотрят законопроект], как только уйдет политический лоббизм от так называемой "колесной сборки". Ведь в Украине создают искусственные условия по недопуску на рынок дешевых иностранных автомобилей, в том числе подержанных, для продажи в полтора – два раза дороже китайских автомобилей с прикрученными колесами", – сказал он.

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В целом, как считает эксперт, следует поменять налоговую политику в отношении "евробляхеров".

"Должен быть единый налог 10% от таможенной стоимости без других сборов в виде НДС, акцизов, пошлин", – отметил Кущ.

А экономист Александр Охрименко считает отсрочку штрафных мер неправильной с точки зрения экономики мерой.

"Эти льготы для "евробляхеров" – фактически кража денег украинских пенсионеров. Если посчитать, сколько "евробляхеры" не заплатили налогов, они фактически в украинских пенсионеров украли почти 20 млрд грн, которые могли бы быть направлены на повышение. Если это примут, приблизительно 5 – 7 млрд из кармана пенсионеров заберут", – сказал Охрименко.

Как уже отмечали экономисты, даже от первого переноса введения штрафов госбюджет теряет миллиарды гривен, так как, по данным ГФС, не растаможены около 430 тыс. "евроблях".

Напомним, в ноябре 2018 года Верховная Рада уменьшила размер акциза на ввоз авто, а "евробляхам" дала 50%-ю скидку на три месяца. В течение льготного периода украинцы успели растаможить 218 тыс. авто.


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Тег штрафы, законопроект, Зеленский, Владимир Зеленский, растаможка, еврономера, евробляхи, евробляхеры, растаможка авто

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Сегодня

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