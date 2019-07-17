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Штрафы для "евробляхеров" могут снова отложить: Зеленский внес в Раду законопроект

17 июля, 12:36

Информация о документе появилась на сайте парламента

Фото: Иван Орищенко
Фото: Иван Орищенко.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект № 10462 об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. Об этом свидетельствуют данные официального сайта Верховной Рады, которую Зеленский призвал собрать внеочередное заседание.

Текст законопроекта пока не обнародован, однако, как следует из названия документа, Зеленский предлагает отложить штрафы для водителей нерастаможенных "евроблях".

Этот законопроект находится в списке документов, которые, как считает Зеленский, Рада должна рассмотреть до выборов. На сайте парламента он значится как "неотложный".

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В мае Верховная Рада уже внесла изменения в Налоговый кодекс, чтобы отсрочить применение санкций к владельцам "евроблях". Изначально штрафовать должны были уже с 24 мая, однако дату изменили на 24 августа. Как отмечают экономисты, даже от этого переноса введения штрафов госбюджет теряет миллиарды гривен, так как, по данным ГФС, не растаможены около 430 тыс. "евроблях".

Как известно, в ноябре 2018 года Верховная Рада уменьшила размер акциза на ввоз авто, а "евробляхам" дала 50%-ю скидку на три месяца. В течение льготного периода украинцы успели растаможить 218 тыс. авто.

Как сообщали новости "Сегодня", последнее очередное заседание парламента состоялось 12 июля:


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Тег штрафы, законопроект, Зеленский, Владимир Зеленский, растаможка, еврономера, евробляхи, евробляхеры, растаможка авто

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