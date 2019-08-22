Штрафы за "евробляхи" официально вступили в силу

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Сегодня, 22 августа, в Украине введены штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита. Как уверяют в Государственной фискальной службе, наказание за "евробляхи" заработало, несмотря на анонсированную в Кабинете министров и Офисе президента отсрочку штрафов еще на три месяца. Таким образом, сегодня полиция получила право останавливать "евробляхи" для проверки и выписывать их владельцам штрафы. Правда, пока не известно, воспользуются ли правоохранители эти правом – вокруг вопроса вновь разгорелась дискуссия.

Так, 21 августа, по итогам совещания Кабмина и Офиса президента замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что введение штрафов для "евробляхеров" решили отложить на три месяца. Он также сообщил алгоритм действий: отсрочка штрафов, потом – новый закон, после чего – "никаких поблажек". Дело в том, что президент Владимир Зеленский предлагал перенести введение штрафов еще с начала августа, но Верховная Рада "предвыборного" созыва не поддержала законопроект. Замруководителя Офиса президента Руслан Рябошапка уверяет, что теперь Зеленский повторно внесет инициативу на первом заседании обновленной Рады.

В то же время в Министерстве внутренних дел высказались против новой отсрочки наказаний.

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Размер штрафов за "евробляхи"

Штрафы варьируются в диапазоне от 8,5 до 170 тыс. гривен – в зависимости от длительности просрочки.

Так, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто владельца ждет штраф в 170 тыс. грн или конфискация машины. Размеры этих штрафов аналогичные при превышении сроков временного ввоза транспортных средств и личного пользования, и коммерческого назначения.

Кроме того, введена ответственность за передачу личного транспортного средства, ввезенного временно или в режиме транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого авто в коммерческих целях. При этом нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 тыс. грн.

Штрафовать планировали заочно. За нарушение таможенных правил фискальщики, по закону, сами пришлют штраф на адрес регистрации в течение трех дней после истечения срока пребывания в Украине.

Новости "Сегодня" писали, что после окончания периода, когда авто можно было растаможить со скидкой, водителям дали время на растаможивание таких машин до 24 мая, а потом продлили еще на три месяца.

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