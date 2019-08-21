Штрафы за "евробляхи": у Зеленского сделали заявление

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Президент Владимир Зеленский внесет законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили для рассмотрения на первом заседании Верховной Рады.

Об этом сообщает в среду, 21 августа, пресс-служба главы государства по итогам совещания в Мининфраструктуры по вопросу растаможивания "евроблях", в котором участвовали заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

В сообщении сказано, что во время совещания с представителями автомобилистов стороны достигли взаимопонимания в вопросе решения проблемы нерастаможенных автомобилей.

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Рябошапка напомнил, что Зеленский обращался в парламент с инициативой отсрочить "непропорционально жесткие санкции" за нарушение сроков растаможивания "евроблях" и предлагал рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании, но Верховная Рада отказала президенту.

"Сейчас этот законопроект является приоритетным, и он будет вновь внесен для рассмотрения на первом же заседании парламента нового созыва. Верховная Рада должна поддержать законопроект, и штрафные санкции будут отсрочены", – пояснил ситуацию Рябошапка.

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По его словам, применение штрафных санкций планируют отложить на три месяца, и за это время будут наработаны законодательные инициативы для урегулирования проблем.

"Сегодня на совещании была достигнута договоренность о создании рабочей группы на базе парламента, которая наработает необходимые изменения с учетом предложений, которые поступят от представителей автомобилистов", – сказал Рябошапка.

О том, что введение штрафов для "евробляхеров" решили отложить на три месяца, ранее заявил Лавренюк. Он также сообщил алгоритм действий: отсрочка штрафов, потом – новый закон, после чего – "никаких поблажек".

Новости "Сегодня" писали, что ранее владельцы авто на еврономерах выразили обеспокоенность в связи со штрафами за превышение срока пребывания на территории Украины нерастаможенных автомобилей (до 170 тыс. грн или конфискация транспортного средства по решению суда), которые вступают в силу 22 августа 2019 года.

Льготный период для собственников авто на еврономерах, когда легализовать машины можно было со скидкой, истек еще в феврале 2019 года. Тогда водителям дали время на растаможку до 24 мая, позже срок введения штрафов отложили на три месяца.

В то же время в Министерстве внутренних дел высказались против новой отсрочки наказаний. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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