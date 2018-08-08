Шведы создали электромобиль за 15 тысяч евро: появилось видео

В машину помещаются два человека, проехать на одном заряде можно до 300 километров

Шведский стартап Uniti представил свой электромобиль – ситикар One. Как пишет The Australian, ситикар рассчитан на двоих человек. Причем место пассажира находится за местом водителя.

Uniti One должен появиться в продаже в следующем году. Основатели проекта обещают, что цена электрокара составит 14,9 тысячи евро.

На одном заряде авто может преодолеть до 300 километров. При этом есть аварийный аккумулятор, который можно снять и зарядить в домашних условиях.

Максимальная скорость, которую может развивать электромобиль, – 130 километров в час.

Видео: Team Uniti / YouTube

Вес автомобиля Uniti One составляет 450 килограмм, габариты 2,91 х 1,28 х 1,43 м.

Напомним, ране болгары удивили мир самым мощным электромобилем. Болгарский гиперкар по дизайну напоминает Lamborghini Veneno и Aventador. Автомобиль обращает на себя внимание карбоновым кузовом и немаленьким задним плавником.

Необычный электромобиль создали и в Эстонии. Здесь маленькая фирма Nobe при помощи краудфандинга начала сбор средств на запуск в серию трехколесного электромобиля. Основатель фирмы Роман Муляр рассказывает, что первоначально хотел создать стильный электромобильчик, который привлекал бы внимание как фольксвагеновский "Жук". И даже сравнивает свой проект с немецким "кабиненроллером" Messerschmitt пятидесятых годов. Но итоговый результат скорее напоминает итальянские машины 1950-х.