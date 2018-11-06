Швейцария хочет увеличить число электромобилей в стране до 15%

Власти страны уже приняли правила ЕС согласно которым, каждый электрокар должен создавать искусственный шум в качестве меры безопасности для слепых

Министр экономики Швейцарии Дорис Лютхард встретилась с представителями электроэнергетики и автомобильной индустрии, чтобы обсудить, как Швейцария может увеличить количество новых электромобилей на дорогах страны.

Правительство надеется увеличить долю регистрации новых электромобилей с сегодняшних 2,7% до 15% к 2022 году, при этом, по заявлению Федерального департамента окружающей среды, стимулирование покупок за счет субсидий, как в других странах, не является для Швейцарии подходящим вариантом.

Из всех доступных льгот, останется только освобождение от налога на автомобили, также правительство продолжит поддерживать расширение зарядной инфраструктуры и будет финансировать информационно-просветительские кампании по электромобилям, ориентированные на местные муниципалитеты и широкую общественность.

О серьезности намерения увеличить число электромобилей в стране, говорит то, что власти Швейцарии уже приняли правила ЕС согласно которым, каждый электрокар должен создавать искусственный шум в качестве меры безопасности для слепых. С 2019 года на электромобилях должна быть установлена акустическая система, которая вырабатывает шумы двигателя через водонепроницаемые внешние громкоговорители. Это требование будет также применяться к автомобилям на топливных элементам и гибридным автомобилям.

Напомним, с начала года Украина "обнулила" ставки налогов на растаможку электромобилей. Теперь ежедневно в среднем 20 украинцев пересаживаются на машину с электродвигателем. Для сравнения, в 2017 году в стране каждый день регистрировали семь машин на электротяге.

В Украине минимум через 5-7 лет планируется наладить собственное производство электрокаров, обещает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

А к 2035 году каждый четвертый автомобиль в Украине будет электрическим, прогнозирует Центр Разумкова.

Тем временем в Европе число электромобилей перевалило за миллион.