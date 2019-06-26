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Сколько "евроблях" оформляют таможни в сутки: количество резко упало

26 июня, 19:03

Александр Власов подвел итоги растаможки авто на еврономерах за последние месяцы

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Количество растаможенных автомобилей на еврономерах после продления сроков освобождения от админответственности снизилось до семи транспортных средств в сутки. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Александр Власов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"После того, как были пролонгированы сроки освобождения от административной ответственности, количество растаможенных автомобилей существенно упало. Например, за 18 дней июня в среднем оформлялось семь транспортных средств в день", – сообщил он.

Власов также назвал среднесуточные показатели по растаможке "евроблях": в марте – около 30 автомобилей, в апреле – 60-80, а в мае – около 100.

Он напомнил, что во время действия льготного периода – с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019-го – было оформлено более 218 тысяч транспортных средств, в том числе 140 тысяч автомобилей, которые были ввезены либо временно, либо в режиме транзита, и находились на территории Украины с нарушением сроков вывоза.

"В течение всего этого льготного периода наблюдалась тенденция по увеличению оформления транспортных средств. Первые 10 тысяч были оформлены за 30 дней, следующие 10 тысяч – уже за 10 дней. Только за 20 февраля было оформлено более 9,5 тысячи авто. После окончания льготного периода – по 23 мая – таможни оформили более 48 тысяч", – сообщил и. о. главы ГФС.

Власов также считает, что Верховной Раде не стоило продлевать срок освобождения от штрафных санкций за нарушение таможенных правил ввоза автомобилей на иностранных номерах.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в мае парламент решил отсрочить введение штрафных санкций на три месяца. 

Подробнее читайте в статье "Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали".


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Тег авто, Евросоюз, автомобили, ГФС, таможни, растаможка, еврономера, евробляхи, Власов, растаможка авто

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