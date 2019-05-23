Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

Сколько "легковушек" ввезли в Украину: ТОП стран-поставщиков новых и подержанных авто

23 мая, 19:50

"Укравтопром" подвел итоги трех месяцев

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В январе-марте 2019 года в Украину ввезли 214 987 легковых автомобилей на общую сумму 931 млн долларов, из которых новых – 17 701 авто, а бывших в эксплуатации – 197 286 авто. Об этом информирует Ассоциация автопроизводителей Украины ("Укравтопром").

"Таможенная стоимость новых иномарок составила 335 млн долларов, а закупка б/у-шных авто обошлась украинцам в 596 млн долларов. По сравнению с первым кварталом 2018 года количество импортированных легковых автомобилей выросло более чем в пять раз, а их общая стоимость – в два раза", – говорится в сообщении.

В Ассоциации объяснили дисбаланс в росте объема импорта и его таможенной стоимости льготной легализацией "евроблях" и либерализацией условий ввоза в страну авто с пробегом.

В ТОП-5 стран-поставщиков новых машин по итогам первых трех месяцев 2019 года вошли:

  • Япония – 3454 авто;
  • Румыния – 2471 авто;
  • Китай – 2057 авто;
  • Словакия – 1519 авто;
  • Венгрия – 1443 авто.

ТОП-5 стран-поставщиков авто с пробегом составляют:

  • Литва – 47 841 авто;
  • Германия – 45 600 авто;
  • Польша – 44 890 авто;
  • Франция – 8324 авто;
  • Чехия – 7221 авто.

Напомним, за первые три месяца 2019 года в Украине зарегистрировали 18,3 тыс. новых легковых автомобилей, треть из которых получили "прописку" в Киеве, а по итогам января-апреля их число выросло до 25,3 тыс. авто.

Как уберечь машину от автоворов, смотрите в сюжете "Сегодня":


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег авто, автомобили, укравтопром

Вы сейчас просматриваете новость " Сколько "легковушек" ввезли в Украину: ТОП стран-поставщиков новых и подержанных авто". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УкрАвтопром

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Европы покупают все меньше автомобилей

17 мая, 15:38

Крупнейшие национальные рынки ЕС показали разные результаты спроса

В Швеции начали курсировать фуры без водителей

17 мая, 13:33

Транспортом управляет искусственный интеллект

Рада отсрочила штрафы для владельцев "евроблях"

17 мая, 08:02

Парламент внес изменения в Налоговый кодекс Украины

Мужчина во время тест-драйва угнал Ferrari за два миллиона евро

16 мая, 15:38

Редкий автомобиль с пробегом 43 тысячи километров вскоре нашли

Ответил очень точно: политолог оценил реакцию Зеленского

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Названа смертельная опасность короткого отпуска

Чем же отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Как и зачем советские автомобили дорабатывали в Европе

Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением

Когда же на Донбассе закончится война: Даты и варианты

В разгар церковного скандала Епифаний анонсировал синод ПЦУ

Топ самых бездарных российских актрис

Как вырастить голубику и заработать? Выведен новый сорт XXL

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Сегодня, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Сегодня, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Исчез с деньгами": Лобода угодила в неприятности в Прибалтике

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Как мальчик рос с ягуарами: невероятная история
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь