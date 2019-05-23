Сколько "легковушек" ввезли в Украину: ТОП стран-поставщиков новых и подержанных авто
"Укравтопром" подвел итоги трех месяцев
В январе-марте 2019 года в Украину ввезли 214 987 легковых автомобилей на общую сумму 931 млн долларов, из которых новых – 17 701 авто, а бывших в эксплуатации – 197 286 авто. Об этом информирует Ассоциация автопроизводителей Украины ("Укравтопром").
"Таможенная стоимость новых иномарок составила 335 млн долларов, а закупка б/у-шных авто обошлась украинцам в 596 млн долларов. По сравнению с первым кварталом 2018 года количество импортированных легковых автомобилей выросло более чем в пять раз, а их общая стоимость – в два раза", – говорится в сообщении.
В Ассоциации объяснили дисбаланс в росте объема импорта и его таможенной стоимости льготной легализацией "евроблях" и либерализацией условий ввоза в страну авто с пробегом.
В ТОП-5 стран-поставщиков новых машин по итогам первых трех месяцев 2019 года вошли:
- Япония – 3454 авто;
- Румыния – 2471 авто;
- Китай – 2057 авто;
- Словакия – 1519 авто;
- Венгрия – 1443 авто.
ТОП-5 стран-поставщиков авто с пробегом составляют:
- Литва – 47 841 авто;
- Германия – 45 600 авто;
- Польша – 44 890 авто;
- Франция – 8324 авто;
- Чехия – 7221 авто.
Напомним, за первые три месяца 2019 года в Украине зарегистрировали 18,3 тыс. новых легковых автомобилей, треть из которых получили "прописку" в Киеве, а по итогам января-апреля их число выросло до 25,3 тыс. авто.
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