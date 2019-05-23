Сколько "легковушек" ввезли в Украину: ТОП стран-поставщиков новых и подержанных авто

"Укравтопром" подвел итоги трех месяцев

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В январе-марте 2019 года в Украину ввезли 214 987 легковых автомобилей на общую сумму 931 млн долларов, из которых новых – 17 701 авто, а бывших в эксплуатации – 197 286 авто. Об этом информирует Ассоциация автопроизводителей Украины ("Укравтопром").

"Таможенная стоимость новых иномарок составила 335 млн долларов, а закупка б/у-шных авто обошлась украинцам в 596 млн долларов. По сравнению с первым кварталом 2018 года количество импортированных легковых автомобилей выросло более чем в пять раз, а их общая стоимость – в два раза", – говорится в сообщении.

В Ассоциации объяснили дисбаланс в росте объема импорта и его таможенной стоимости льготной легализацией "евроблях" и либерализацией условий ввоза в страну авто с пробегом.

В ТОП-5 стран-поставщиков новых машин по итогам первых трех месяцев 2019 года вошли:

Япония – 3454 авто;

Румыния – 2471 авто;

Китай – 2057 авто;

Словакия – 1519 авто;

Венгрия – 1443 авто.

ТОП-5 стран-поставщиков авто с пробегом составляют:

Литва – 47 841 авто;

Германия – 45 600 авто;

Польша – 44 890 авто;

Франция – 8324 авто;

Чехия – 7221 авто.

Напомним, за первые три месяца 2019 года в Украине зарегистрировали 18,3 тыс. новых легковых автомобилей, треть из которых получили "прописку" в Киеве, а по итогам января-апреля их число выросло до 25,3 тыс. авто.

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