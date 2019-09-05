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Сколько машин с пробегом прописалось в Украине: назван самый возрастной автомобиль

5 сентября, 18:44

"Укравтопром" подвел итоги августа и восьми месяцев в целом

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Вслед за ростом импорта новых легковых автомобилей в Украину в январе-августе 2019 года, количество бывших в эксплуатации легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине за указанный период, составило 298,5 тыс. штук.

Это в 4,8 раза больше, чем за восемь месяцев прошлого года. Об этом информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

В сообщении сказано, что в августе украинскую прописку получили 24,4 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Показатель превысил прошлогодние августовские регистрации легкового секонд-хенда в 2,4 раза.

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"В результате машины, бывшие в эксплуатации, охватили 3/4 первичного рынка легковых авто, годом ранее их доля была 58 процентов. Автомобили возрастом старше 10 лет составили 36% первичных регистраций иномарок с пробегом. Самым возрастным автомобилем, получившим украинский регистрационный номер в августе, стал Buick Regal 1987 года выпуска", – отметили в ассоциации.

Украинцы в прошлом месяце отдавали предпочтение авто с бензиновыми двигателями (49%). Доля дизельных машин составила 39%, автомобилей с ГБО – более 7%, электромобилей – почти 3%, гибридов – 2%.

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"Укравтопром" назвал ТОП-5 самых популярных б/у авто, ввезенных в Украину в августе:

  • Volkswagen – почти 4000 шт.;
  • Skoda – 2060 шт.;
  • Renault – 2002 шт.;
  • Ford – 1930 шт.;
  • Opel – 1618 шт.

Новости "Сегодня" писали, что в январе-июле 2019 года украинцы зарегистрировали 274,2 тыс. подержанных легковых автомобилей, что в 5,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

29 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке штрафов за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. Штрафные санкции вступили в силу 22 августа, но их предлагается отложить еще на 90 дней.

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