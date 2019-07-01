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Сколько новых авто "прописалось" в Украине за полгода: назван бестселлер

1 июля, 15:14

"Укравтопром" подвел итоги шести месяцев 2019 года, а также отдельно за июнь

Фото: Pixabay

Украинцы в январе-июне 2019 года зарегистрировали более 39,5 тыс. новых легковых автомобилей, что лишь на 13 авто больше, чем в первом полугодии прошлого года. Об этом 1 июля информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам первого полугодия 2019 года стал автомобиль KIA Sportage. В зачете этой модели 2479 новых регистраций", – говорится в сообщении.

В "Укравтопроме" назвали тройку самых популярных автомобильных марок за шесть месяцев:

  • Renault – 5719 регистрационных номеров (почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее);
  • Toyota – 5646 зарегистрированных машин (+13%);
  • KIA – 3320 регистрационных номеров (+83%).

Ассоциация также подвела итоги июня – в первый летний месяц украинцы зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей (+12%).

Лидером стали автомобили марки Toyota (1259 регистрационных номеров). На втором и третьем местах – Renault (1084 авто) и KIA (535 авто). На четвертой и пятой позициях расположились Nissan (467 авто) и Hyundai (447 авто).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что за первый квартал 2019 года украинцы зарегистрировали 18,3 тыс. новых легковых автомобилей, треть из которых получила "прописку" в Киеве.

При этом с 1 июля в странах Евросоюза начали действовать новые правила относительно электрокаров: они должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания.


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Тег авто, автомобили, укравтопром

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