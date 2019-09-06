Сколько протоколов составили на "евробляхи": появились данные ГФС

В ведомстве сообщили, сколько составлено протоколов с 22 августа по 4 сентября

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Украине с 22 августа, когда начали действовать штрафы за нарушения при перемещении нерастаможенных транспортных средств, по 4 сентября составлены почти 250 протоколов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную фискальную службу (ГФС).

В ведомстве сообщили, что фиксируют правонарушения, предусмотренные:

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ч. 3 ст. 470 Таможенного кодекса Украины – превышение установленного срока доставки товаров, транспортных средств коммерческого назначения, таможенных или других документов на эти товары более чем на десять суток;

ч. 3 ст. 481 – превышение срока временного ввоза товаров на таможенную территорию Украины или срока временного вывоза товаров за пределы таможенной территории Украины более чем на десять суток.

"Согласно базе данных ГФС, по признакам указанных правонарушений с 22 августа 2019 года по 4 сентября 2019 года составлено 243 протокола о нарушении таможенных правил", – говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" писали, что льготный период для собственников авто на еврономерах, когда легализовать машины можно было со скидкой, истек в феврале 2019 года. Тогда водителям дали время на растаможку, но уже по полной ставке акцизного сбора, до 24 мая, позже срок введения штрафов отложили на три месяца.

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В Мининфраструктуры сообщили, что 21 августа по итогам совещания было принято решение отсрочить введение штрафных санкций. Несмотря на это заявление, 22 августа штрафы за "евробляхи" официально вступили в силу.

28 августа, в первый день работы Верховной Рады IX созыва, президент Владимир Зеленский внес законопроект № 1030 об отсрочке штрафов на 90 дней за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

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