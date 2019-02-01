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Сколько украинцы заплатили за растаможку "евроблях": названа сумма

Сегодня, 14:30

Тем, чьи авто были ввезены через подставных лиц, приходится платить 8,5 тысяч "добровольного взноса"

Фото: Виталий Лазебник
Сколько украинцы заплатили за растаможку "евроблях": названа сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1ed/2d0/5c51ed2d017bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1ed/2d0/5c51ed2d017bb.jpg Авто Тем, чьи авто были ввезены через подставных лиц, приходится платить 8,5 тысяч "добровольного взноса"

С момента вступления в силу законов о "евробляхах" льготное таможенное оформление автомобилей на иностранных номерах обошлось украинцам уже в 4,1 млрд гривен. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС) Украины.

По данным ведомства, с 25 ноября 2018 года по 31 января 2019 года было оформлено более более 65 тысяч транспортных средств. 

Из общего количества растаможенных авто почти 55 тысяч находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы уплатили 467 млн ​​грн "добровольного взноса" – по 8500 за каждое авто. Этот взнос освобождает "евробляхеров" от административной ответственности.

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"Наиболее активно граждане оформляют транспортные средства в Киеве – почти 10,8 тыс. автомобилей, Волынской области – 8,7 тыс., и Черновицкой – более 6 тыс. автомобилей", - сообщили в ГФС. Ранее также стало известно, сколько авто растаможивают за сутки в Украине.

Напомним, ранее замглавы ГФС Виктор Кривицкий опроверг информацию о возможном продлении льготного режима таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. По его словам, после 22 февраля собственники авто будут платить за оформление полную ставку акциза, а с мая "к нарушителям таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз" правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства".

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