Сколько авто с пробегом "прописалось" в Украине: названы лидеры импортного секонд-хенда
Половину апрельских регистраций составили автомобили возрастом более 10 лет
Доля подержанных легковых автомобилей на первичном рынке Украины по итогам апреля 2019 года достигла почти 77%. Об этом сегодня, 7 апреля, информирует Ассоциация автопроизводителей Украины ("Укравтопром").
"В течение апреля свою первую регистрацию в Украине прошли 22,5 тыс. растаможенных легковых авто с пробегом… По сравнению с апрелем прошлого года регистрации ввезенных из-за границы легковушек с пробегом выросли в 3,5 раза, а их доля на первичном рынке увеличилась на 28 процентных пунктов", – сказано в сообщении.
По данным "Укравтопрома", всего с начала 2019 года украинскую "прописку" получили 206 930 бывших в эксплуатации легковых авто, что на 722% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По итогам апреля половину регистраций составили автомобили возрастом более 10 лет. При этом граждане Украины чаще выбирали авто с дизельными двигателями (53%). Доля бензиновых машин составила 35%, автомобилей с газобаллонным оборудованием – около 9%, а электромобилей и гибридов – 3%.
Ассоциация также назвала автомобильные марки, лидировавшие на апрельском рынке:
- Volkswagen – 3700 штук;
- Skoda – 1848 штук;
- Renault – 1821 штука;
- Opel – 1777 штук;
- Ford – 1550 штук.
Самые популярные модели апреля: Volkswagen Passat (1514 штук), Skoda Octavia (1150 штук) и Renault Megane (1138 штук).
Напомним, за первые три месяца 2019 года в Украине зарегистрировали 18,3 тыс. новых легковых автомобилей, треть из которых получили "прописку" в Киеве, а по итогам января-апреля их число выросло до 25,3 тыс. авто.
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