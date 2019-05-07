Сколько авто с пробегом "прописалось" в Украине: названы лидеры импортного секонд-хенда

Половину апрельских регистраций составили автомобили возрастом более 10 лет

Фото: Pixabay

Доля подержанных легковых автомобилей на первичном рынке Украины по итогам апреля 2019 года достигла почти 77%. Об этом сегодня, 7 апреля, информирует Ассоциация автопроизводителей Украины ("Укравтопром").

"В течение апреля свою первую регистрацию в Украине прошли 22,5 тыс. растаможенных легковых авто с пробегом… По сравнению с апрелем прошлого года регистрации ввезенных из-за границы легковушек с пробегом выросли в 3,5 раза, а их доля на первичном рынке увеличилась на 28 процентных пунктов", – сказано в сообщении.

По данным "Укравтопрома", всего с начала 2019 года украинскую "прописку" получили 206 930 бывших в эксплуатации легковых авто, что на 722% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам апреля половину регистраций составили автомобили возрастом более 10 лет. При этом граждане Украины чаще выбирали авто с дизельными двигателями (53%). Доля бензиновых машин составила 35%, автомобилей с газобаллонным оборудованием – около 9%, а электромобилей и гибридов – 3%.

Ассоциация также назвала автомобильные марки, лидировавшие на апрельском рынке:

Volkswagen – 3700 штук;

Skoda – 1848 штук;

Renault – 1821 штука;

Opel – 1777 штук;

Ford – 1550 штук.

Самые популярные модели апреля: Volkswagen Passat (1514 штук), Skoda Octavia (1150 штук) и Renault Megane (1138 штук).

Напомним, за первые три месяца 2019 года в Украине зарегистрировали 18,3 тыс. новых легковых автомобилей, треть из которых получили "прописку" в Киеве, а по итогам января-апреля их число выросло до 25,3 тыс. авто.

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