Сколько заплатили "евробляхеры" за растаможку авто: Порошенко подсчитал
Поступления в бюджет превысили планы, заверил президент
Владельцы автомобилей на еврономерах (т.н. "евроблях") уже заплатили в бюджет Украины 11,3 млрд грн. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Ивано-Франковскую область.
"Знаете, сколько по состоянию на 16:33 в госказну поступило денег? Напоминаю – запланировано 1 млрд грн. По факту – 11,38 млрд грн", – сказал Порошенко.
Ранее в Министерстве финансов Украины сообщили, что поступления в бюджет от растаможки "евроблях" уже превысили годовой план. С начала 2019 года в госказну поступило 4,9 млрд гривен. 11,38 млрд – это сумма, поступившая в бюджет с начала действия закона о легализации авто на еврономерах - 25 ноября 2018 года.
Порошенко также напомнил, что эти средства перечисляются в Пенсионный фонд – для индексации пенсий, которая запланирована на 1 марта 2019 года.
Как известно, 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.
При этом в Украине активизировались мошенники, которые предлагают упростить легализацию авто. О том, как не стать жертвами аферистов, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня": "По следам евроблях. Новые цены":
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