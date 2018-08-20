Смерть на дороге: как в автошколах готовят потенциальных убийц

"Сегодня. Итоги" решили проверить: это будущие водители не учатся или украинские автошколы не учат?

Вот ужасное видео – семью с маленькими детьми легковушка разбросал на пешеходном переходе в столице, которым они мирно шагали. К счастью, все живы. А вот маршрутка, которая возвращалась с курорта полная пассажиров и врезалась в КамАЗ, выехавший на встречную... Это уже на прошлой неделе – и там шесть смертей. Пятеро погибших – дети. Или вот таксист на евробляхах не заметил бетонной ограды и с разгона убил свою пассажирку на этой неделе в Киеве...

Нам обещали снижение скорости, автофиксации, увеличение штрафов – и пока ничего не дает результатов против водителей-убийц. Между тем, автошколы продолжают ежегодно выпускать на дороги по 350 000 начинающих, то есть почти тысячу водителей каждый день! Целая армия! Так может, они просто не умеют управлять?

Наталья Савченко решила проверить качество автошкол, а заодно получить водительское удостоверение. Процесс обучения она сняла на камеру.

18 октября 2017 в самом сердце Харькова произошла авария, за результатом которой будет следить вся Украина. Под колесами Лексуса 20-летней начинающей водительницы Елены Зайцевой оборвались 6 жизней.

Ни алкоголя, ни наркотиков в ее крови так и не найдут. Но начнут проверку автошколы, где училась девушка. Впоследствии в сети появится информация – Зайцева прогуливала занятия. Против автошколы откроют уголовное производство по факту служебной халатности.

"Сегодня. Итоги" решили проверить: это будущие водители не учатся или украинские автошколы не учат?

Уже два года законно получить права без сертификата об окончании автошколы невозможно. Желающих управлять всегда много. Предложений научить этому не меньше. Стоит только выбрать правильную школу.

"Можно спросить у своих близких и друзей, где им понравилось", – советует председатель всеукраинского объединения автошкол Илья Щербина.

Если не работает сарафанное радио, придется ориентироваться на маркетинг – положительные отзывы в интернете, акции и спецпредложения. Например, в этой автошколе – новичка на профи обещают превратить всего за 4000 гривен.

Полный курс теории и 20 академических часов по вождению и после этого можно идти сдавать экзамен.

Экспресс-курс, ровно вдвое короче чем требует закон! Сомнительная экономия, если посчитать, во сколько обойдется ремонт машины после ДТП. Выбираем другую автошколу – с хорошими отзывами и чтобы дома близко.

Стоимость обучения здесь средняя для Киева – 6 с половиной тысяч гривен. Обещают 100 часов теории и 40 практики – ровно столько, сколько нужно для сдачи экзамена. Единственное требование – принести медицинскую справку. Инструктор даже посоветовал, где быстро пройти комиссию.

200 гривен и 5 минут в клинике... И не важно, кто зашел в эту дверь – дальтоник или клиент наркодиспансера – отсюда все выходят абсолютно здоровыми – со справкой об остром зрении, железных нервах и полной готовности сесть за руль и выехать на дорогу.

После нескольких недель лекций – наконец начинается практика. И моему разочарованию нет предела. На первом занятии мы даже не выезжаем с места парковки – полтора часа инструктор показывает, где в машине педали и коробка передач. Затем на полторы недели отправляет меня на каникулы – мол, авто на ремонте. А после всего – начинает сам прогуливать уроки.

"Он пропал вместе с машиной. Как только мы его найдем, он сразу вам перезвонит. Вы свои часы откатаете. Не волнуйтесь", – говорит по телефону администратор автошколы.

Возвращать деньги автошкола отказывается. Обещают найти нового инструктора.

Разводят руками и в главном сервисном центре МВД, аккредитует автонаставников. Говорят, это типичный случай.

"И на то, что требуют деньги для сдачи экзамена, и на качество обучения жалобы есть, на качество транспорта, на котором обучают. Но проверять автошколу у нас нет оснований. Сейчас действует мораторий на проверку субъектов хозяйствования, автошколы являются субъектами хозяйствования", – говорит и.о. заместителя начальника главного сервисного центра МВД Артем Коробка.

Нового педагога находят еще через две недели – на переднее пассажирское кресло садится директор автошколы.

Итак, за две недели до экзамена, я наконец выезжаю в настоящую дорогу. Пока идет занятие – инструктор все подробно объясняет, уточняет. Правда, не мне, а собеседнику по телефону. А когда дорожная ситуация усложняется – просто изо всех сил жмет на тормоза.

Мой автогуру делится сокровенными водительскими премудростями – например, в каком гараже можно найти механика, где за 10 минут отремонтирует ручной тормоз. Или как быть, когда в баке внезапно закончился бензин и машина заглохла посреди дороги.

За неделю до экзамена мои умения еще далеки от совершенства.

Что на самом деле ждет водителя на дороге – показывает профессиональный гонщик, чемпион Украины по кольцевым гонкам, Валерий Шевелев.

"Перед нами конус. Вот мы едем. Например, выбежал велосипедист. Я его объезжаю – у меня пошел занос. Давайте, можем проверить на какой скорости это происходит. Около 50-ти километрах в час", – говорит гонщик, основатель школы контраварийного вождения Валерий Шевелев.

Как маневрировать, когда перед машиной неожиданно появляется препятствие? А затормозить на скользком асфальте? Этим трюкам учат не в автошколах, а на курсах контр-аварийного вождения – от тысячи гривен за одно занятие.

Впрочем, чтобы получить водительское удостоверение, даже такое мастерство не обязательно. На экзамене проверяют только базовые элементы вождения.

На экзаменационном площадке можно и отточить навыки. Полчаса здесь стоят 200 гривен. Все официально – каждый желающий платит на счет компании, которой принадлежит двор бывшего МРЭО. Здесь можно провести столько уроков, сколько захочется. А если и это не поможет – до сих пор жива коррупционная схема. Заплатить за экзамен уже предложили моим одногруппникам.

А вот чего не предлагают – это полноценно завершить обучение. Я вместе с третью группы не успела пройти полные 40 часов оплаченного вождения. Времени на всех инструктор так и не нашел.

Сдать экзамен с первой попытки мне не удалось. Оказалось, что я так и не овладела базовых элементов вождения. Надо еще потренироваться...

Впрочем, каждый год 350 000 таких как я – вчерашних учеников автошкол – получают водительское удостоверение. То есть каждый день на улице выезжают около 1000 новичков. И последствия мы видим на дорогах.

Напомним, за неправильную парковку теперь будут наказывать специальные инспекторы. Они смогут выписать штраф или даже отправить автомобиль на штрафплощадку. Когда заработают новые правила – узнавали журналисты "Сегодня".

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