SOCAR изучил кофейные предпочтения клиентов в разных странах

В 2018 году продажи кофейных напитков в сети украинского SOCAR выросли почти в 4 раза

SOCAR изучил кофейные предпочтения клиентов в разных странах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b3d/588/5c9b3d588ea44.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b3d/588/5c9b3d588ea44.jpg 2019-03-27T11:40:00+02:00 Авто В 2018 году продажи кофейных напитков в сети украинского SOCAR выросли почти в 4 раза

Компания SOCAR, дочернее представительство международного бренда в Украине, изучила кофейные предпочтения своих клиентов в разных странах. В настоящий момент автозаправочные станции под этой торговой маркой активно развиваются в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии и Швейцарии.

Интересно, что, согласно итогам 2018 года, продажи кофейных напитков в сети украинского SOCAR выросли почти в 4 раза по сравнению с предыдущим периодом.

Эти данные логично вписываются в общеевропейские тенденции: кофейный бизнес на заправках в Европе успешно конкурирует с продажами топлива. При этом в SOCAR отмечают, что, если раньше на АЗК этот горячий напиток приобретали в основном для того, чтобы отдохнуть и взбодриться, то теперь – ради удовольствия. Кофепитие на автозаправочных станциях становится ежедневным ритуалом.

Самым популярным кофейным напитком остается американо. Ему в 2018 году отдали предпочтение 41,54% клиентов компании. На втором и третьем месте – латте и капучино: эти напитки предпочитают 29,40% и 15% гостей SOCAR соответственно.

Итоги реализации кофе в сети АЗК SOCAR Румынии аналогичные. Маркетологи фиксируют стабильное увеличение спроса из года в год приблизительно на 10%. Однако наиболее часто посетители АЗС в Румынии заказывают экспрессо и кофе с молоком.

В сети азербайджанских автозаправочных станций ситуация немного другая. Азербайджан – один из лидеров в мире по традициям чаепития. Компании очень важно предложить своим гостям именно то, что они ждут, но, стремясь предвосхитить ожидания, в меню кафе при АЗС ввели также кофейные напитки. Согласно данным пресс-службы в Баку, динамика спроса на кофе показывают незначительный ежегодный рост.

В Грузии сложилась своя аутентичная культура кофе, его приготовление – это целый ритуал. Кофемашины до сих пор не популярны. Возможно, поэтому в Грузии данный напиток в структуре продаж АЗК особым спросом не пользуется.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " SOCAR изучил кофейные предпочтения клиентов в разных странах". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.