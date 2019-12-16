На топливном рынке Украины грядет революция: чем хотят заправлять машины

Эксперты говорят, что идея с использованием спиртобензина у нас неоднократно проваливалась, а в Европе уже является анахронизмом

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Депутаты решили укрепить энергетическую независимость Украины – в Верховную Раду подан законопроект о постепенном переходе на топливо для двигателей внутреннего сгорания, изготовленное из возобновляемых источников энергии. Речь идет о спирте, который, как известно, производят из зерна и других пищевых продуктов. Эта тема поднималась неоднократно в течение последних десяти лет, но пока успехов немного. Сайт "Сегодня" выяснил, каким должно быть безопасное биотопливо и какие технологии для этого нужны.

Что предлагают депутаты

В поданном в Раду законопроекте № 2471 о развитии использования жидкого биотоплива можно выделить три аспекта:

Первый – политический – это имплементация директивы Европарламента 2009/28/ЕС об использовании энергии из возобновляемых источников. Согласно ей, Украина обязана к концу 2020 года иметь не менее 10% такой энергии. А значит на 10% можно сократить импорт нефтепродуктов, доля которых в общем объеме потребления топлива составляет около 80%.

Второй аспект – экономический. Принятие закона позволит загрузить украинские спиртзаводы производством биоэтанола. Биоэтанол – это обычный этиловый спирт с формулой С 2 Н 5 ОН, получаемый при переработке растительного сырья (у нас это зерно, сахарная свекла, картофель) и используемый в качестве топлива. Пить его нельзя, так как этот спирт обезвоженный.

На сегодня, по данным Министерства экономики, торговли и агрополитики, мощности украинских спиртозаводов загружены всего на 20%. По мнению авторов законопроекта, новшество позволит постепенно загрузить почти на 100% мощности спиртзаводов, создать новые рабочие места, увеличить поступления в бюджет и улучшить экологию, так как продукты сгорания биоэтанола менее вредны, чем бензина или дизтоплива.

Биотопливо и сейчас в незначительных объемах используется в Украине: в 2018 году, по данным Минэкономики, произведено 22,6 тыс. т биоэтанола. А после принятия закона рассчитывают произвести в 2020 году уже 320 тыс. т или в 14 раз больше.

Третий аспект – технический. Нужно организовать смешивание биоэтанола с чистым бензином и обеспечить устойчивость этой смеси от расслоения с помощью специальных присадок. Этот момент отражен в законопроекте, но в самом общем виде: "нужно обеспечить устойчивость".

О других изменениях на рынке топлива читайте в статье "Рынок топлива в Украине ждут перемены: цены на АЗС резко изменятся".

Один из авторов законопроекта, нардеп Олег Семинский, привел пример: если наш трейдер ввозит в Украину 20 т бензина, то обязан туда добавить 1,4 т (7%) украинского биоэтанола.

"Это не только приведет к развитию производства, но и к притоку новых технологий в производство биоэтанола, освоению мощностей неработающих спиртзаводов, которые сейчас приносят убытки государству, тогда как могли бы стать местом для развития отрасли в будущем. Это также энергетическая безопасность", – подытожил Семинский.

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Кнут и пряник

Как разъяснил директор департамента возобновляемых источников энергии Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко, если закон примут, то операторы рынка должны подавать в Госэнергоэффективности ежегодные отчеты о продажах.

"Госэнергоэффективности будет брать отчеты у компаний-производителей и импортеров, сверять их с налоговыми и таможенными данными. Если они придерживались квот, то все нормально. Если нет, то их ожидает штраф и предписание в следующем году закрыть эту квоту", — прокомментировал Шафаренко.

Несоблюдение квот, а также не предоставление информации грозит огромными штрафами. За тонну не добавленного биоэтанола – штраф 53,8 тыс. грн – это вдвое больше, чем цена тонны бензина А-95. А за несвоевременное предоставление информации грозит штраф 1 млн грн.

В виде "пряника" трейдерам обещают налоговые льготы для спиртосодержащих бензинов. Если обычный бензин облагается акцизом 213 евро/тыс. л, то на бензин с содержанием спирта от 5% ставка акциза 192,2 евро/тыс. л (-10%) , от 10% — 170,8 евро/тыс. л (-20%).

Эксперты: "В Европе это вчерашний день"

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн напомнил, что тема использования биоэтанола не нова, но ее выполнение каждый раз останавливалось из-за технических трудностей. Как разъяснил Куюн, просто так добавить "ведро биоэтанола в бочку бензина" нельзя. В Европе на нефтебазах ставят специальные установки по блендингу. Чтобы не получить на выходе "бодягу", необходим строжайший контроль качества, создание лабораторных комплексов, стоимость которых измеряется сотнями тысяч долларов. Игнорирование этих аспектов ведет к снижению или утрате качества бензина и, как следствие, – удару по потребителям.

"В целом речь идет о переходе на принципиально новую технологическую культуру, которая мало совместима с сегодняшними украинскими реалиями. Например, Польше на создание "спиртовой" инфраструктуры понадобилось более 15 лет, – анализирует Куюн. – Спиртосодержащий бензин будет дороже обычного из-за усложнения производственного процесса. Но, пожалуй, самое главное – явная запоздалость "биоэтанольной" программы. Европа уже отказалась от наращивания доли биокомпонентов в моторных топливах, там все больше смотрят на электричество, водород и биотопливо второго поколения, для производства которого не используются пищевые культуры и сельскохозяйственные земли. В Украине собираются заниматься тем, что в Европе уже считается вчерашним днем".

Еще один момент – техническая готовность украинского автопарка к повышению уровня использования топлива с биодобавками и готовность автопроизводителей давать гарантию на узлы и агрегаты топливной системы в случае их выхода из строя из-за использования такого топлива.

"Бензин Е-10 (с 10%-м содержанием биоэтанола) и другие смеси с большим содержанием биоэтанола не рекомендованы производителями практически всех автомобилей, которые сейчас являются массовыми в Украине, – разъяснил нам замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. – Chevrolet, Mercedes, Skoda и другие в технических характеристиках указывают, что в случае использования топлива Е-10 и выше, производитель не гарантирует нормальную работу топливной системы".

По словам гендиректора Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко, производители жестко прописывают, какой вид топлива должен использоваться в двигателе автомобиля. И если окажется, что бензин был "не тот", в гарантийном ремонте откажут.

Но Назаренко говорит, что возможны исключения:

"В порядке доброй воли клиенту могут пойти навстречу и сделать ремонт по гарантии, если он докажет, что топливо было некачественным. Поэтому стоит какое-то время после заправки сохранять чеки, чего многие, увы, не делают. Но лучше все же заправляться в постоянных сетях АЗС и проверенным топливом".

Как украинских водителей обманывают на АЗС, смотрите в сюжете:

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