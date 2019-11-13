Спрос на "заряженные" авто растет: какие электрокары покупают украинцы

За десять месяцев спрос на легковые электромобили увеличился на 37%, а на коммерческие - почти вдвое

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Вслед за ростом импорта бывших в употреблении автомобилей в Украину в январе-октябре 2019 года, украинцы за этот период приобрели и поставили на учет 6247 автотранспортных средств на электротяге, информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Из этого количества: легковых авто – 5789 шт., коммерческих – 458 шт. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на легковые электромобили в Украине вырос на 37%, а на коммерческие – почти в два раза", – говорится в сообщении.

"Укравтопром" также назвал пятерку самых популярных моделей легковых электромобилей на украинском рынке, на котором доминируют подержанные машины, по итогам десяти месяцев:

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Nissan Leaf – 2763 авто;

2763 Tesla Model S – 489 авто;

489 BMW i3 – 297 авто;

297 Volkswagen e-Golf – 279 авто;

279 Fiat 500е – 253 авто.

"Рынок коммерческих автомобилей на электротяге продолжает формироваться в основном за счет импортного секонд-хенда, доля которого составила 96 процентов. А большая часть регистраций здесь пришлась всего на две модели: Renault Kangoo Z. E. – 420 шт. (403 б/у и 17 новых), Nissan e-NV200 – 21 шт. (20 б/у и 1 новая)", – добавили в ассоциации.

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Новости "Сегодня" писали, что за первое полугодие 2019 года спрос на "заряженные" авто в Украине повысился на 58% – до 3185 автомобилей с электрическими двигателями.

Мы также сообщали, что с июля 2019 года в странах Евросоюза начали действовать новые правила относительно электрокаров. Теперь машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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