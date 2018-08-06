Стали известны лучшие автомобили 2018 года

Пока украинцы вновь начали активно покупать новые авто, эксперты составили рейтинг пяти лучших автомобилей 2018 года. При выведении итоговых данных эксперты CarsWeek учитывали несколько параметров: надежность, безопасность, степень управляемости.

Кроме того, перечень разделили на пять категорий, в каждой из которых определили лидера.

Так, среди компактных седанов лидером стала Toyota Corolla. Ее специалисты назвали самой практичной и экономичной машиной.

Фото: dickdyertoyota.com

В среднем классе исследователи выделили Toyota Camry. Она позиционируется как семейный автомобиль. Мотор в 2,5 литра дает небольшой расход бензина. Кроме того, специалисты отмечают хорошую систему шумоизоляции.

Фото: Toyota

Среди компактных автомобилей премиум-класса выделили Audi A4. Эта машина отличается оптимальной управляемостью и качеством подвески, которое ощущают даже пассажиры, отмечают эксперты.

Видео: 59S Tech

В линейке компактных внедорожников эксперты выделили Subaru Forester. Он демонстрирует как экономичность, так и надежность в управлении.

Фото: Subaru

Из люксовых компактных внедорожников на первом месте стоит BMW X3. В этом автомобиле все продумано до мелочей: управляемость, комфорт, наличие последних технологий.

Фото: Motor1.com

Напомним, ранее в Украине придумали альтернативу американским домам на колесах. Компания по производству украинских домов на колесах уже имеет представительство более чем в 10 странах мира