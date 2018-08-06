Стали известны лучшие автомобили 2018 года

Сегодня, 09:45

Специалисты выбрали лидеров в пяти категориях

Audi A4. Фото: Audi Eatontown
Audi A4. Фото: Audi Eatontown

Пока украинцы вновь начали активно покупать новые авто, эксперты составили рейтинг пяти лучших автомобилей 2018 года. При выведении итоговых данных эксперты CarsWeek учитывали несколько параметров: надежность, безопасность, степень управляемости.  

Кроме того, перечень разделили на пять категорий, в каждой из которых определили лидера.

Так, среди компактных седанов лидером стала Toyota Corolla. Ее специалисты назвали самой практичной и экономичной машиной.

9b9d788a30bc99f0ca435a66431fbdaaФото: dickdyertoyota.com

В среднем классе исследователи выделили Toyota Camry. Она позиционируется как семейный автомобиль. Мотор в 2,5 литра дает небольшой расход бензина. Кроме того, специалисты отмечают хорошую систему шумоизоляции.

camry-2019-priceФото: Toyota

Среди компактных автомобилей премиум-класса выделили Audi A4. Эта машина отличается оптимальной управляемостью и качеством подвески, которое ощущают даже пассажиры, отмечают эксперты.

Видео: 59S Tech

В линейке компактных внедорожников эксперты выделили Subaru Forester. Он демонстрирует как экономичность, так и надежность в управлении.

18_for_photos_ext_01Фото: Subaru

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Из люксовых компактных внедорожников на первом месте стоит BMW X3. В этом автомобиле все продумано до мелочей: управляемость, комфорт, наличие последних технологий.

2018-bmw-x3-reviewФото: Motor1.com

Напомним, ранее в Украине придумали альтернативу американским домам на колесахКомпания по производству украинских домов на колесах уже имеет представительство более чем в 10 странах мира
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