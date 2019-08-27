Стало известно, когда в Украине заработают первые пункты автовзвешивания фур на дорогах

По словам Новака, сначала будут запущены шесть пунктов Weight-in-Motion

Фото: "Укравтодор" / Facebook

В рамках реализации пилотного проекта по внедрению системы автоматического взвешивания в движении Weight-in-Motion (WiM) в октябре 2019 года заработают первые шесть пунктов WiM на подъездных автодорогах к Киеву.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В октябре мы планируем запустить в работу первые шесть пунктов Weight-in-Motion на подъездах к Киеву. Это пилотный проект, который мы финансируем за счет средств МФО (международных финансовых организаций. – Ред.). На его реализацию мы получили около 7 млн ​​евро от Международного банка реконструкции и развития", – сказал он.

В пресс-службе "Укравтодора" уточнили, что 26 августа начались строительно-монтажные работы по установке первых двух комплексов на дороге М-06 Киев – Чоп, в направлении из Киева в Житомир. WiM установят также на дорогах М-01, М-03, М-05 и М-07.

По словам Новака, "Укравтодор" не планирует передавать системы WіM "Укртрансбезопасности".

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"Это наша зона ответственности. В контракте на работу по монтажу системы мы прописали, что исполнитель этих работ будет также выполнять функцию по содержанию этих комплексов. Моя цель – до конца года подготовить программу по установлению до 100 таких пунктов, прежде всего на только что отремонтированных дорогах Украины", – заявил он.

Новак также добавил, что водители перегруженных фур будут пытаться объезжать указанные комплексы, и вопрос к Нацполиции и другим службам – как этого не допустить.

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Как отметил и.о. главы госагентства, чтобы система WiM смогла полноценно заработать на дорогах, нужно внести изменения в законодательство, которые позволят "Укравтодору" в автоматическом режиме штрафовать перегружены фуры.

"Именно для этого мы и запускаем наш пилотный проект, чтобы показать его результаты и убедить политиков, что эти изменения в законодательстве необходимы", – заявил и.о. главы ведомства.

Новости "Сегодня" писали, что система WіM широко распространена в странах Евросоюза. Ее уникальность в том, что она позволяет отфильтровать перегруженный транспорт из общего трафика. В прошлом году планировалось, что пилотный проект будет реализован до конца 2018 года.

В случае выявления каких-либо нарушений система автоматически формирует штраф и отправляет водителю требование остановиться. Тот, в свою очередь, должен направиться к специальному пункту для разгрузки. Если он отказывается это делать, информация о машине-нарушителе направляется ближайшей патрульной машине.

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