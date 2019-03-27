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Украинцы увеличили плату налога на элитные авто: названа сумма

Сегодня, 12:34

Сумма уплаченного транспортного налога за два месяца выросла на 26%

Фото: Pixabay
Украинцы увеличили плату налога на элитные авто: названа сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b4f/124/5c9b4f124d0e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b4f/124/5c9b4f124d0e2.jpg Авто Сумма уплаченного транспортного налога за два месяца выросла на 26%

Владельцы элитных автомобилей в Украине за январь-февраль 2019 года уплатили в местные бюджеты 17,8 млн гривен транспортного налога. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель вырос на 26%, или на 3,7 млн гривен.

В сообщении говорится, что только за февраль в бюджеты поступило 8,8 млн гривен (+19%).

Чаще всего украинцы платили транспортный налог за автомобили марок Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi и Land Rover Range Rover.

"Объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы в Украине, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года", – напомнила ГФС.

Ставка транспортного налога составляет 25 тыс. гривен в год.

Ранее сообщалось, что, по данным "Укравтопрома", Renault Duster стал самым популярным среди новых автомобилей, которые пополнили автопарк Украины в течение первых двух месяцев этого года.

Кроме того, по итогам января-февраля 2019 года первичную регистрацию в Украине прошли 814 легковых электромобилей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го спрос вырос на 69%.

Также в Украине развивается и корпоративный сегмент использования электромобилей. В частности, ДТЭК Киевские электросети будет использовать электромобили для выезда на вызовы киевлян. В целом в ДТЭК уже эксплуатируется 23 электромобиля:

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Тег налоги, авто, автомобили, ГФС

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