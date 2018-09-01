Строительство перехватывающих парковок останется только на уровне разговоров – эксперт

Недавно в Министерстве регионального развития предложили начать строительство перехватывающих парковок, которые помогли бы облегчить движение в крупных городах и разгрузить центральные районы. Заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе заявил о том, что нужно обновить ГСН (государственные строительные нормы) и построить в центральных и наиболее загруженных районах крупных городов перехватывающие парковки.

В Киеве о том, чтобы начать строительство перехватывающих парковок, говорят давно, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Да, некоторые большие автостоянки сейчас используются водителями именно в качестве перехватывающих хабов, но это не отменяет того, что целенаправленно такой тип стоянок никто не строит.

Так, еще в апреле этого года, исполняющий обязанности директора КП "Киевтранспарксервис" Александр Нимас на одной из пресс-конференций сообщал, что они работают над разработкой и созданием перехватывающих парковок около станций метро и на подъездных дорогах.

"Сейчас рассматривается возможность создания перехватывающих площадок на базе коммунального предприятия. Их территориальное расположение возле станций метрополитена – "Теремки", "Лесная", "Красный Хутор" и "Сырец". Это уже те площадки, которые мы запустили в работу и готовы реализовывать эти проекты общим количеством 600-700 машино-мест. Эти площадки будут работать в соответствии с официальными тарифами города", – отмечал чиновник.

Тем не менее, пока что предложение Минрегиона не спешат воплощать в жизнь, несмотря на то, что перехватывающие парковки нужны крупным городам и могут значительно облегчить жизнь как водителям, так и пассажирам.

Автоюрист Владимир Караваев в комментарии "Сегодня" также отмечает, что есть большая необходимость в строительстве таких парковок, но для этого нужно немало места, а в условиях современной застройки найти площадь под парковку, да еще и около загруженных центров, довольно сложно.

"Необходимость в этом есть. Иногда я бы с удовольствием пересел на общественный транспорт, но, если я пытаюсь где-то найти парковку недалеко от метрополитена, порой это просто нереально. Потому что с утра люди едут на работу, все занято и припарковаться в пределах одного километра уже невозможно. И, соответственно, никакой охраны там нет. Поэтому, хочешь-не хочешь, но вынужден ехать на автомобиле", – отметил Караваев и добавил, что, по его мнению, пока эта инициатива останется только на уровне разговоров.

Более подробно о том, как должны работать перехватывающие парковки, читайте в материале сайта "Сегодня": Парковки по-новому: разгрузить город и ликвидировать пробки