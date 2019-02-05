Судьба евроблях: украинцы оставляют машины за границей, чтобы не платить пошлину

По Украине ездит более двух миллионов евроблях. Эксперты уверены, большую часть из них растамаживать не будут

Судьба евроблях: украинцы оставляют машины за границей, чтобы не платить пошлину 2019-02-05T22:30:00+02:00 Авто По Украине ездит более двух миллионов евроблях. Эксперты уверены, большую часть из них растамаживать не будут

Брошенные на произвол судьбы у дорог, во дворах и на парковках. Владельцы евроблях оставляют машины за границей, чтобы не платить пошлину за перерегистрацию. Корреспонденты "Сегодня" выяснили, что в Украине более двух миллионов евроблях. Сколько автовладельцев готовы заплатить, и что будет с остальными автомобилями?

100 метров от украинской-румынской границы – это ближайшая парковка. Здесь немало автомобилей европейской регистрации. Они здесь давно, ведь хорошо присыпаны снегом. Некоторым колеса совершенно замело. На машинах сосульки, стекло сильно подмерзло. Заполонили евробляхи не только эту стоянку. Владельцы машин – украинцы.

"Машины есть брошенные у дороги, кто-то оставляет даже у людей во дворе. Люди пускают к себе по 5-6 машин, берут за это деньги", – объясняет житель города Серет Элвис Бигей.

Румынские стоянки, дороги и дворы, говорит таксист Элвис, украинские евробляхари занимают с конца прошлогоднего ноября – с тех пор как Верховная Рада обязала растаможить авто в течение полугода, приняв соответствующие законы.

"Понемногу количество этих машин уменьшается, кто-то забирает, кто продает на запчасти", – говорит Элвис Бигей.

Не на каждом столбе развешаны предложения румын и украинцев сдать нерастаможенную машину на запчасти. Кто разбирать свою машину не готов – на этой стоянке платит по 3 евро в сутки.

"Многие машины ждут какого-то улучшения. В дальнейшем может найдутся какие-то покупатели, максимум, я думаю, что пойдут на запчасти", – рассказывает общественный активист, журналист Николай Петиченко.

Льготный период растаможки евроблях заканчивается менее чем через 3 недели, затем будет вдвое дороже. Свои машины перерегистрировало уже около 100 тысяч автомобилистов. Самые активные киевляне.

Антону растаможка "Фольксвагена" стоила столько же, сколько и сам автомобиль. А вот Семен растаможивать машину не спешит. Говорит, ждет, пока власть сделает еще большую скидку. Его "Опель" старенький, поэтому растаможка сильно ударит по карману.

"Три тысячи. Я машину купил дешевле, а растаможка стоит гораздо дороже. За что платить такие деньги?" – сетует Семен.

В Верховной Раде действительно зарегистрировали законопроект о продлении льготного периода для растаможивания автомобилей иностранной регистрации. Однако, рассчитывать на его принятие не стоит, говорят в профильном комитете.

По данным государственной фискальной службы, по Украине ездит более 2 миллионов евроблях. Эксперты уверены, большую часть из них растамаживать не будут. И не только из-за высоких налогов на старые авто.

Значительное количество авто ввезено на подставных лиц. Не имея права собственности, сдать машину на запчасти нельзя. Поэтому с лета, когда закончится законный срок растаможки таких авто, они могут заполонить стоянки, улицы и дворы Украины.

Напомним, с момента вступления в силу законов о "евробляхах" льготное таможенное оформление автомобилей на иностранных номерах обошлось украинцам уже в 4,1 млрд гривен. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС) Украины. По данным ведомства, с 25 ноября 2018 года по 31 января 2019 года было оформлено более более 65 тысяч транспортных средств.

Ранее замглавы ГФС Виктор Кривицкий опроверг информацию о возможном продлении льготного режима таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. По его словам, после 22 февраля собственники авто будут платить за оформление полную ставку акциза, а с мая "к нарушителям таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз" правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства".

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