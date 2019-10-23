Сверхзвуковой болид Bloodhound попытаются разогнать до рекордной скорости: видео

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Мировой рекорд скорости на суше попытаются побить разработчики сверхзвукового болида. Британское авто Bloodhound протестируют на полигоне в Южно Африканской Республике. Сначала ракетоподобную машину разгонят до 800 км в час, а потом будут пытаться побить мировой рекорд, установленный в 1997 году. Тогда авто под названием "Траст" удалось разогнать до 1228 км в час. Треком для испытаний станет дно высохшего озера. Общая длина трассы составляет 20 км.

Франц Нихаммер, главный инженер:

"Спереди мы установили титановый носик, сделанный на 3д-принтере. Передняя часть машины изготовлена в основном из углеродного волокна. Вторая половина – такая же, как корпус летательного аппарата. Авто ездит на алюминиевых колесах, а двигатель у него реактивный".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как Bugatti Chiron разогнали почти до 500 км/ч. Впервые в истории автомобилестроения серийный автомобиль Bugatti Chiron Sport разогнался до безумной скорости в 490,484 км/ч (304,773 мили/ч). Это, конечно, не космические скорости болидов, но тоже впечатляет.

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