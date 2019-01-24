Такого не было четыре года: чего автовладельцам ждать от цен на автогаз

Цены могут вновь подняться, если Россия ограничит поставки автогаза в Украину

Фото: Григорий Салай

Такого не было четыре года: чего автовладельцам ждать от цен на автогаз Виталий Андроник //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8aa/389/5c48aa389b3c3.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8aa/389/5c48aa389b3c3.jpg 2019-01-24T07:43:00+02:00 Авто Цены могут вновь подняться, если Россия ограничит поставки автогаза в Украину

В конце января 2019 года заправить 40-литровый баллон автогазом стало на 158 грн дешевле, чем в начале декабря 2018-го. И это не предел: автогаз должен стоить 10,5 грн/л, отмечают эксперты. Однако есть риски, из-за которых цены до весны снова могут вновь взлететь.

Почему автогаз подешевел и каких цен автовладельцам ждать к марту, узнавал сайт "Сегодня".

"Мертвый сезон" и большая конкуренция

Цены упали из-за "мертвого" сезона и снижения цен на нефтепродукты. Зимой автовладельцы ездят меньше и спрос на автогаз упал, тогда как объемы горючего на рынке остались прежними. Это одна из причин, почему дешевеет сжиженный газ. Есть еще одна: нефтепродукты в мире дешевеют последние три месяца, а цена на автогаз не может быть более 50% от цены на бензин, поясняет эксперт энергорынка Леонид Косянчук. Среди других обстоятельств – и то, что курс гривни более-менее стабилен.

"Более того, на украинском рынке уже полтора месяца наблюдается излишек товара на складах и, как следствие, на фоне падающего потребления украинские котировки – самые низкие в восточной Европе, Азии. Потому и внутренние цены на автогаз остаются очень низкими", – прокомментировали в GT Group.

Рынок сжиженного газа – самый конкурентный среди нефтепродуктов за счет небольших игроков. И он продолжает развиваться, поскольку автогаз стал альтернативой дорогому бензину.

"Это самое большое снижение в данном сегменте рынка за последние четыре года. Снижение цен на автогаз наблюдается еще с ноября 2018 года. Главной причиной таких изменений является снижение мировых котировок цены нефти на фоне увеличения объемов производства черного золота, увеличения коммерческих запасов", – эксперт Центра Разумкова Максим Белявский.

Время есть до февраля-марта

В рознице потенциал для снижения цен еще присутствует – при условии отсутствия роста курсов валют, цены на нефть и форс-мажорных факторов. По оценкам GT Group, обоснованная реальная цена составляет 10,50-11,00 грн/л после вычета скидок по программам лояльности на легальных заправках в зависимости от региона; она будет сохраняться минимум до середины февраля.

По подсчетам аналитика UPECO Александра Сиренко, себестоимость сжиженного газа украинского производства составляет 7,5 грн за литр. Плюс за хранение и логистику 1-1,5 грн, итого 9 гривен. Все остальное – заработок розничных сетей.

"Может ли еще подешеветь – да, может. Если мы видим на стеллах 12,6 грн/л, и рядом в небольшой сети – 11,30 грн, то мы понимаем, что по 11,3 грн/л лучше", – добавляет Сиренко.

Также пока что в Украине есть излишек сырья. За две недели некоторые компании ввезли в страну такой объем сырья, который обычно ввозится на месяц, говорит Сиренко: "Излишек, конкуренция и плюс-минус стабильная валюта – это факторы, которые влияют на ситуацию".



Фото: Архив "Сегодня"

По прогнозам Белявского, в ближайшие недели автогаз продолжит дешеветь для обычного покупателя до уровня 12 гривен за литр. Однако, в марте цены могут вернуться до уровня сентября 2018-го года – до 14 грн/л. Все из-за выборов. По мнению эксперта, активная фаза предвыборных гонок будет влиять на стоимость автогаза больше, чем курс валют.

Подорожание может начаться раньше – примерно с 20-х чисел февраля автозаправки начнут поднимать цены, считает Косянчук. На юге Украины оживится спрос на автогаз. Однако все будет зависеть от цен на внешнем рынке: от стоимости нефти и нефтепродуктов на границе страны.

Россия может подпортить цены

"На сегодняшний день наполнение рынка происходит на треть из газа украинского производства, и 2/3 – импорт (Россия, Беларусь, Казахстан). Риск торговых войн и ограничений присутствует регулярно, однако на рынке СУГ важно понимать следующее: текущие поставщики обеспечивают самый низкий уровень цен. И в случае закрытия любого из направлений рынок все равно будет обеспечен товаром, вопрос лишь в ценообразовании и времени переключения на альтернативных поставщиков, инфраструктура и каналы поставок для этого имеются", – прокомментировали в GT Group.

Периодически Россия вводит ограничения, которые приводят к задержкам поставок топлива не только из самой РФ, но и из Беларуси в Украину. Проблемы с Россией могут возникнуть и сейчас, уверен Сиренко. РФ уже вводила санкции на экспорт, в прошлом году ограничения ослабли, поскольку расширился список компаний, которые могут поставлять в Украину сжиженный газ. Но предвидеть поступки РФ сложно.

"Недавно Лукашенко заявил, что украинские танки заправляют российским дизелем. Я не знаю, как в российском правительстве будут воспринимать такие заявления, не будет ли каких-то санкций", – отмечает Сиренко.

Однако альтернативу всегда можно найти. Если поставки из РФ прекратятся, то будет временный дефицит, который приведет к росту цен.

"Мы переживали эти коллапсы уже не раз. Рост цен подтянет в Украину поставщиков из других стран – у нас есть выход к морю. У нас хорошее сотрудничество с нефтеперерабатывающими заводами из Греции, Италии (по дизелю), там некоторые заводы подстроились под нас. Можно ввозить сжиженный газ железной дорогой из Европы, продукта в мире много. Если РФ думает, что они наш последний оплот – то это ошибка. Даже если цена автогаза вырастет на 1-2 грн из-за дополнительной логистики, то это капля в море. Мы видели 35-36 грн/л за 95-й бензин, и ничего страшного – машины заправлялись", – добавляет аналитик.

Однако есть один минус – инфраструктура рынка сжиженного газа не успевает развиваться так быстро, как растет потребление этого продукта. В частности, остро не хватает хранилищ, морских перевалочных комплексов и парка вагоно-цистерн.

"В Украине есть только два морских газо-перевалочных комплекса в Одессе и Ильичевске, которые контролируются группой "Приват". Однако их мощностей недостаточно, чтобы полностью перекрыть дефицит сжиженного газа в случае прекращения импорта из России и Беларуси. Выходом в случае такой ситуации будет переход потребителей на использование бензина, с поставками которого проблемы маловероятны", – прокомментировали в Нефтегазовой ассоциации Украины.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, каких цен на бензин стоит ожидать в январе 2019 года.

Также мы подготовили прогнозы для доллара на 2019 год – эксперты, рассказали, ждать ли резких скачков курса.

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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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