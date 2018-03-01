Tesla Model X отбуксировала 43-тонный грузовик (видео)

Сегодня, 05:44

Справится ли "Тесла" с таким испытанием


Отважный норвежец Бьорн Ниланд продолжает издеваться над своим электрическим кроссовером Tesla Model X. На сей раз электрокару в модификации P90D с двумя электромоторами суммарной мощностью 670 лошадиных сил и крутящим моментом 950 Н·м предстояло отбуксировать фуру массой 43 тонны. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мы уже видели, как электрокроссовер Tesla Model X массой 2600 килограммов победил в перетягивании каната внедорожник Toyota Land Cruiser Prado массой 2200 килограммов с дизельным мотором мощностью 173 лошадиные силы и крутящим моментом 410 Н·м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Затем против "Теслы" выставили могучий Hummer H2 массой 3200 килограммов, оснащенный шестилитровым V8 мощностью 321 лошадиную силу и раздаточной коробкой с понижающей передачей. Этот соперник ожидаемо оказался более серьезным, но теперь Бьорн решил проверить, сможет ли его многострадальный синий кроссовер Model X, обутый в нешипованные шины, отбуксировать грузовик с полуприцепом массой 43 тонны, стоящий на нейтральной передаче.

Ранее мы писали, что на заснеженной дороге кроссовер "Тесла" смог отбуксировать застрявший грузовик. И это при том, что по паспорту машина может тянуть груз массой чуть больше 2,2 тонн.

Напомним, кроссовер Tesla Model X проверили на бездорожье.

Также мы писали, что Tesla Model X первым из электрокаров пересек Сахару.

А британцы переделали Tesla в самый быстрый универсал в мире.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проект создания сети скоростных зарядных станций для электромобилей. Уже прошли обсуждения на межминистерском уровне и получено предварительное одобрение ряда центральных органов власти. В целом по Украине насчитывается около 400 устройств для зарядки электромобилей.
видео, грузовик, электромобиль, tesla, электрокар, электромобили

Вы сейчас просматриваете новость "Tesla Model X отбуксировала 43-тонный грузовик (видео)". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

В Украине растаможили без НДС первую Tesla

24 Февраля, 08:06

По соглашению об ассоциации с Евросоюзом, Украина снизила пошлину на ввоз автомобилей из ЕС до 0%

Происшествия

Под Киевом на светофоре столкнулись два грузовика

22 Февраля, 14:41

Водитель грузовика MAN отвлекся и не увидел остановившийся перед ним седельный тягач  
Загрузка...

Авто

Скрин с видео

Skoda смогла добраться до Марса раньше, чем Tesla: забавное видео

17 Февраля, 07:15

Компания Skoda решила спародировать проект Илона Маска

Авто

Скрин с видео

Кроссовер Tesla Model X проверили на бездорожье (видео)

17 Февраля, 06:35

Электромобиль продемонстрировал внедорожные способности на острове Ибица

Авто

Фото: Autocar

Конкурент "Теслы", который еще не выпустил ни одной машины, показал вторую модель

17 Февраля, 05:24

Функция автопилота может самостоятельно парковать машину и возвращать ее к владельцу

Техно

Tesla полетела в космос не с пустым салоном. Фото: SpaceX/YouTube

Вместе с Tesla в космос отправили секретный груз: появились подробности

13 Февраля, 10:01

Груз спрятали внутри красного кабриолета Tesla, запущенного на ракете Falcon Heavy  
Загрузка...