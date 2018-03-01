Tesla Model X отбуксировала 43-тонный грузовик (видео)

Отважный норвежец Бьорн Ниланд продолжает издеваться над своим электрическим кроссовером Tesla Model X. На сей раз электрокару в модификации P90D с двумя электромоторами суммарной мощностью 670 лошадиных сил и крутящим моментом 950 Н·м предстояло отбуксировать фуру массой 43 тонны.

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Мы уже видели, как электрокроссовер Tesla Model X массой 2600 килограммов победил в перетягивании каната внедорожник Toyota Land Cruiser Prado массой 2200 килограммов с дизельным мотором мощностью 173 лошадиные силы и крутящим моментом 410 Н·м.

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Затем против "Теслы" выставили могучий Hummer H2 массой 3200 килограммов, оснащенный шестилитровым V8 мощностью 321 лошадиную силу и раздаточной коробкой с понижающей передачей. Этот соперник ожидаемо оказался более серьезным, но теперь Бьорн решил проверить, сможет ли его многострадальный синий кроссовер Model X, обутый в нешипованные шины, отбуксировать грузовик с полуприцепом массой 43 тонны, стоящий на нейтральной передаче.

Ранее мы писали, что на заснеженной дороге кроссовер "Тесла" смог отбуксировать застрявший грузовик. И это при том, что по паспорту машина может тянуть груз массой чуть больше 2,2 тонн.

Напомним, кроссовер Tesla Model X проверили на бездорожье.

Также мы писали, что Tesla Model X первым из электрокаров пересек Сахару.

А британцы переделали Tesla в самый быстрый универсал в мире.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проект создания сети скоростных зарядных станций для электромобилей. Уже прошли обсуждения на межминистерском уровне и получено предварительное одобрение ряда центральных органов власти. В целом по Украине насчитывается около 400 устройств для зарядки электромобилей.