Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

Tesla научится автоматически объезжать ямы на дорогах

Сегодня, 09:38

Илон Маск отреагировал на жалобы водителя электрокара Model 3

Фото: Getty Images
Tesla научится автоматически объезжать ямы на дорогах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/e5f/463/5c4e5f46348a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/e5f/463/5c4e5f46348a8.jpg Авто Илон Маск отреагировал на жалобы водителя электрокара Model 3

Основатель и глава Tesla Илон Маск, которые недавно рассекретил значение логотипа компании, пообещал, что система беспилотного управления электрокарами получит возможность распознавать из объезжать выбоины на дорогах. Об этом стало известно из диалога Маска с пользователем Tesla в Twitter.

"Вчера я проехал 300 км на своей Tesla Model 3, после последнего обновления софта. Система работала отлично, самостоятельно выбирая нужную скорость, должно от ситуации на дороге.... А приобщаться к процессу мне приходилось только в одном случае: для объезда выбоин, которых вблизи Квебека оказалось, к сожалению, слишком много этой весной", - написал владелец электромобиля.

В связи с этим у Илона Маска уточнили, трудятся ли разработчики над способностью автопилота Tesla распознавать и обходить ямы на дороге. Маск ответил: "Разумеется".

Напомним, ранее квартальная финотчетность Tesla заметно ударила по стоимости акций компании – Илон Маск за две минуты обеднел на миллиард долларов. Дело в том, что Tesla впервые за два года снизила поставки автомобилей.

При этом Tesla поднимает цены на электромобили. По всему миру стоимость самых дорогих электрокаров компании повысится примерно на 3%.

Ранее некоторых поклонников Tesla разочаровало то, что новый кроссовер Model Y на 76% состоит из деталей Model 3, а потому не слишком отличается от нее по дизайну: 


Видео: Tech Insider

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Tesla, автопилот, электромобили, Илон Маск

Вы сейчас просматриваете новость " Tesla научится автоматически объезжать ямы на дорогах". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Будет как в СССР: в США предрекли судьбу Крыма

Ахметов спас Донбасс от гуманитарной катастрофы? – опрос

Вакарчук готовит собственный политический план: цель - революция

Панин показал билет в один конец: прощай, немытая Россия

Гриценко провел встречу с кандидатом в президенты Зеленским

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Девушка дня. Очень жаркая супруга капитана "Кардиффа"

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

США определились, кого поддержат на выборах в Украине