Tesla научится автоматически объезжать ямы на дорогах

Илон Маск отреагировал на жалобы водителя электрокара Model 3

Фото: Getty Images

Tesla научится автоматически объезжать ямы на дорогах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/e5f/463/5c4e5f46348a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/e5f/463/5c4e5f46348a8.jpg 2019-04-09T09:38:09+03:00 Авто Илон Маск отреагировал на жалобы водителя электрокара Model 3

Основатель и глава Tesla Илон Маск, которые недавно рассекретил значение логотипа компании, пообещал, что система беспилотного управления электрокарами получит возможность распознавать из объезжать выбоины на дорогах. Об этом стало известно из диалога Маска с пользователем Tesla в Twitter.

"Вчера я проехал 300 км на своей Tesla Model 3, после последнего обновления софта. Система работала отлично, самостоятельно выбирая нужную скорость, должно от ситуации на дороге.... А приобщаться к процессу мне приходилось только в одном случае: для объезда выбоин, которых вблизи Квебека оказалось, к сожалению, слишком много этой весной", - написал владелец электромобиля.

В связи с этим у Илона Маска уточнили, трудятся ли разработчики над способностью автопилота Tesla распознавать и обходить ямы на дороге. Маск ответил: "Разумеется".

Напомним, ранее квартальная финотчетность Tesla заметно ударила по стоимости акций компании – Илон Маск за две минуты обеднел на миллиард долларов. Дело в том, что Tesla впервые за два года снизила поставки автомобилей.

При этом Tesla поднимает цены на электромобили. По всему миру стоимость самых дорогих электрокаров компании повысится примерно на 3%.

Ранее некоторых поклонников Tesla разочаровало то, что новый кроссовер Model Y на 76% состоит из деталей Model 3, а потому не слишком отличается от нее по дизайну:

Видео: Tech Insider

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