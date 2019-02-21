Tesla отправит в ЕС огромную партию электрокаров: Илон Маск показал фото

Электромобили будут транспортироваться из порта Сан-Франциско

Четыре тысячи электрокаров Tesla готовят к отправке в ЕС. Фото: twitter.com/elonmusk.

Tesla отправит в ЕС огромную партию электрокаров: Илон Маск показал фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e58/dc9/5c6e58dc9c305.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e58/dc9/5c6e58dc9c305.jpg 2019-02-21T09:58:00+02:00 Авто Электромобили будут транспортироваться из порта Сан-Франциско

Основанная Илоном Маском компания Tesla готовится отправить в Европу крупную партию электрокаров. Об этом сообщил Маск на своей странице в Twitter.

Основатель Tesla опубликовал фотографию четырех тысяч электрокаров, которые будут отправлены из США в ЕС. К слову в конце января-2019 Tesla получила разрешение на продажи Model 3 в Европе.

"Четыре тысячи автомобилей Tesla грузим в Сан-Франциско для Европы", – написал Маск. Какие именно модели электрокаров готовятся к отправке, он не уточнил.

Маск также отметил, что Tesla в 2019 году планирует выпустить около 500 тысяч электромобилей, при том что в 2011 году объем производства был нулевым.

"Годовой объем производства в конце 2019 года, вероятно, составит около 500 тыс. То есть 10 тыс. автомобилей в неделю. Поставки за год все еще оцениваются примерно в 400 тыс.", - уточнил Маск.

Ранее сообщалось, что Tesla для европейского региона теперь можно купить в Украине. На официальном сайте компании наша страна попала в раздел "Other Europe" вместе с Турцией, Румынией и другими государствами региона. Правда, забрать автомобиль нужно будет из Нидерландов.

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