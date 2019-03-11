Tesla поднимает цены на электромобили: названы модели

В компании Илона Маска объяснили решение

Фото: AFP

Tesla поднимает цены на электромобили: названы модели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/969/eb6/5c5969eb68dbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/969/eb6/5c5969eb68dbe.jpg 2019-03-11T11:26:00+02:00 Авто В компании Илона Маска объяснили решение

Основанная Илоном Маском компания Tesla объявила о повышении цен на самые дорогие модели своих электромобилей. По всему миру стоимость таких электрокаров повысится примерно на 3%. Это позволит оставить открытыми большее число магазинов компании, чем было запланировано ранее, пояснили в Tesla.

Повышение цен затронет Model S и Model X, при этом изменения не коснутся заявленной стоимости "бюджетной" Model 3. До 18 марта 2019 года покупатели могут сделать заказы на электромобили по старым ценам.

Ранее Tesla объявила, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продажам машин только через интернет. Этот шаг нацелен на сокращение расходов компании, что позволит ей снизить стоимость Model 3 и продавать их со стартовой ценой в 35 тыс. долларов. Эту цель Tesla обсуждала годами и неоднократно откладывала сроки ее достижения, однако изменение в стратегии продаж стало неожиданностью.

Теперь Tesla заявила о закрытии только половины из общего числа магазинов, которые планировалось ликвидировать.

Кроме того, глава компании Илон Маск объявил в соцсетях о том, что 14 марта в Лос-Анджелесе состоится мероприятие, на котором будет представлен компактный внедорожник Model Y. По словам Маска, новая модель будет примерно на 10% крупнее седана Model 3 и примерно на столько же дороже.

К слову, ранее Tesla разработала технологи, которая позволит сократить время зарядки электромобилей до 15 минут. Пока что такие станции подзарядки могут использовать только автомобили Tesla Model 3, однако обновление программного обеспечения предыдущих моделей вскоре позволит перейти на новую технологию:

Видео: Tesla

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