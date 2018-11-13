Tesla подняла цены на электромобили Model S и X и сократила выбор опций

Сегодня, 04:13

Новые цены повлекли за собой изменения в комплектациях электромобилей

Брелок Tesla Model 3. Фото: tesla.com
Брелок Tesla Model 3. Фото: tesla.com

Tesla обновила конфигуратор заказа для Model S и Model X, увеличив базовую стоимость обоих электромобилей и ввела несколько изменений в доступные варианты.

Цены базовых версий Model S и X увеличились, а цена версий 100D снизилась:

Model S 75D теперь стартует с $78 000 ( прежняя цена $77 000)
Model X 75D $84 000 ($83 000)
Model S 100D $ 96 000 ($96 500)
Model X 100D $ 99 000 ($99 500)

В Европе базовые цены на Model S и X выросли на 1500 евро, а цена версий 100D осталась прежней.

Новые цены повлекли за собой изменения в комплектациях электромобилей, в которых Tesla удалила или изменила доступность нескольких функций как для Model S, так и для Model X. Изменения в комплектациях сделаны для того, чтобы упростить выбор автомобилей, а также предполагается, что эти изменения повлияют на прибыльность компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изменения коснулись также и Model 3, для которой стал доступен собственный брелок ценой $150. Однако как оказалось, у устройства есть большой недостаток, брелок не имеет бесключевого доступа и владельцы Model 3 должны использовать свои смартфоны в качестве основного способа разблокировать свои электромобили.

Это довольно странное решение для высокотехнологичного автопроизводителя, который теперь предлагает целых 3 способа разблокировки авто: картой, смартфоном и брелоком.

Напомним, Маск рассказал о дизайне нового электропикапа Tesla Pickup.

Ранее Маск на скорости прокатился в тоннеле Hyperloop под Лос-Анджелесом. Автомобили будут двигаться в тоннеле по магнитным рельсам со скоростью 200 километров в час.

Как сообщалось, Илон Маск покинет пост председателя совета директоров компании TeslaОб этом сообщила американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). По сути "увольнение" произойдет из-за твита о том, что Маск хочет сделать Tesla частной компанией и готов выкупить ее акции.
Tesla, электрокары, электромобили

Вы сейчас просматриваете новость "Tesla подняла цены на электромобили Model S и X и сократила выбор опций". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Hevcars

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Илон Маск. Фото: AFP

10 млн за два года: сотрудник регулярно воровал у Илона Маска под носом

9 Ноября, 16:25

Салил Парулекар подделывал счеты-фактуры, воровал персональные данные своих коллег

Бизнес

Фото: AFP

Названо имя преемника Илона Маска в Tesla

8 Ноября, 11:59

Место председателя совета директоров компании займет австралийка
Загрузка...

Бизнес

Илон Маск. Фото: AFP

Илон Маск выкупил акции Tesla на 10 миллионов долларов

31 Октября, 11:35

Маск стал крупнейшим акционером своей компании

Авто

Фото: AFP

Завод Tesla в Китае будет выпускать Model 3 и Model Y

30 Октября, 09:00

Производство в КНР избавит компанию Илона Маска от пошлин на ввоз автомобилей в эту страну
Загрузка...