Tesla подняла цены на электромобили Model S и X и сократила выбор опций

Новые цены повлекли за собой изменения в комплектациях электромобилей

Tesla обновила конфигуратор заказа для Model S и Model X, увеличив базовую стоимость обоих электромобилей и ввела несколько изменений в доступные варианты.

Цены базовых версий Model S и X увеличились, а цена версий 100D снизилась:

Model S 75D теперь стартует с $78 000 ( прежняя цена $77 000)

Model X 75D $84 000 ($83 000)

Model S 100D $ 96 000 ($96 500)

Model X 100D $ 99 000 ($99 500)

В Европе базовые цены на Model S и X выросли на 1500 евро, а цена версий 100D осталась прежней.

Новые цены повлекли за собой изменения в комплектациях электромобилей, в которых Tesla удалила или изменила доступность нескольких функций как для Model S, так и для Model X. Изменения в комплектациях сделаны для того, чтобы упростить выбор автомобилей, а также предполагается, что эти изменения повлияют на прибыльность компании.

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Изменения коснулись также и Model 3, для которой стал доступен собственный брелок ценой $150. Однако как оказалось, у устройства есть большой недостаток, брелок не имеет бесключевого доступа и владельцы Model 3 должны использовать свои смартфоны в качестве основного способа разблокировать свои электромобили.

Это довольно странное решение для высокотехнологичного автопроизводителя, который теперь предлагает целых 3 способа разблокировки авто: картой, смартфоном и брелоком.

Напомним, Маск рассказал о дизайне нового электропикапа Tesla Pickup.

Ранее Маск на скорости прокатился в тоннеле Hyperloop под Лос-Анджелесом. Автомобили будут двигаться в тоннеле по магнитным рельсам со скоростью 200 километров в час.

Как сообщалось, Илон Маск покинет пост председателя совета директоров компании Tesla. Об этом сообщила американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). По сути "увольнение" произойдет из-за твита о том, что Маск хочет сделать Tesla частной компанией и готов выкупить ее акции.