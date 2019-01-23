Tesla получила разрешение на продажи Model 3 в Европе
Возможность оформить предзаказ на Tesla Model 3 получили и граждане Украины
Поставки электрокаров Tesla Model 3 в Европу могут начаться в феврале. Компании осталось получить разрешение от Управления по контролю за дорожным движением (RDW) в Нидерландах. Об этом пишет новостной портал Engadget. Получение этого разрешительного документа позволит Tesla продавать автомобили во всех странах Европейского Союза без получения разрешения в каждой конкретной стране.
Получение разрешения от RDW – последняя формальность, которая мешает компании начать поставки автомобилей клиентам уже сейчас. В январе этого года Tesla объявила прием предзаказов на Model 3 в топовых модификациях Long Range Dual Motor AWD и Performance в некоторых европейских странах. Обе версии укомплектованы аккумуляторными блоками емкостью 75 кВт·ч. Запас хода по циклу WLTP составляет 544 и 530 км соответственно. В среднем на европейском рынке Tesla Model 3 Long Range Dual Motor AWD стоит €58 000, Tesla Model 3 Performance – €70 000.
Возможность оформить предзаказ на Tesla Model 3 получили и граждане Украины. Благодаря тому, что в Украине не взимается НДС при растамаживании электромобилей, Tesla Model 3 в топовой версии будет стоить €48 595, но доставлять электрокар владельцу придется самостоятельно.
Европейский дебют электрокара совпал по времени с сокращением рабочих мест и одновременным наращиванием производства более дешевых версий автомобиля. По мнению главы компании Илона Маска, поставки в Европу и Азию более дорогих модификаций седана позволят получить небольшую прибыль и компенсировать сокращение федеральных льгот в США на покупку электромобилей.
В 2018 году Tesla продала в США 138 тысяч электрокаров Model 3. В Европе этот рынок в два раза больше, поэтому у компании есть все шансы улучшить свои показатели.
Ранее мы писали, что в Украине разоблачили компанию, продававшую акции Tesla. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила, что компания не является профессиональным участником фондового рынка.
Ранее мы писали, что акции Tesla выросли на 17 процентов. В ходе предыдущих торгов акции Tesla сразу после открытия NASDAQ упали на 11,96%.
Как сообщалось, электромобили Tesla можно будет заряжать от домашней розетки. Подходит такое домашнее устройство ко всем моделям электромобилей компании — Model 3, Model S и Model X.
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