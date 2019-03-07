Tesla придумала, как зарядить электрокар за 15 минут
Новые станции подзарядки уже есть в США и скоро появятся в Европе и Азии
Новая технология позволит сократить время зарядки электромобилей до 15 минут. Об этом заявила основанная Илоном Маском компания Tesla.
"Каждая точка подключения на станциях Tesla Supercharger V3 сможет обеспечивать пиковую зарядную мощность до 250 кВт. Всего за пять минут можно будет получить 75 миль (120 км) к запасу хода автомобиля. ... Новым станциям не нужно распределять энергию между несколькими автомобилями – клиенты всегда смогут получить максимальную мощность зарядки", – говорится в сообщении Tesla.
Читайте также
В релизе производителя электрокаров отмечается, что новые станции подзарядки Supercharger V3 уже установлены в городе Фримонт в Калифорнии, и постепенно будут появляться в других американских штатах. А в четвертом квартале 2019 года новые станции подзарядки появятся в Европе и Азии.
Пока что такие станции подзарядки могут использовать только автомобили Tesla Model 3, однако обновление программного обеспечения предыдущих моделей вскоре позволит перейти на новую технологию.
Напомним, ранее стало известно, что Tesla представит кроссовер Model Y м14 марта в Лос-Анжелесе. При этом, по словам Илона Маска, Model Y получит "нормальные" двери в отличие от дверей "Крылья Сокола", которые установлены на Model X.
Кроме того, основатель Tesla недавно опубликовал фотографию четырех тысяч электрокаров, которые будут отправлены из США в ЕС. Дело в том, что в конце января-2019 Tesla получила разрешение на продажи Model 3 в Европе.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Tesla придумала, как зарядить электрокар за 15 минут". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Tesla полностью переходит на продажи онлайн
Для возврата автомобиля в случае недовольства покупателя потребуется не более семи дней
На фоне миллиардного убытка из Tesla уходит финдиректор
Инвесторы не воодушевились финансовой отчетностью компании Илона Маска