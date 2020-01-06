Tesla резко нарастила поставки электромобилей

Американский производитель электромобилей Tesla, который откроет первый завод в Европе, за 2019 год поставил 367,5 тысячи электрокаров, что примерно на 50% превышает показатель предыдущего года в 104,8 тысячи. Таким образом, компания уложилась в свой прогноз, составлявший 360-400 тысяч авто.

При этом в четвертом квартале 2019 года Tesla увеличила поставки дилерам до 112 тысяч электромобилей по сравнению с 97 тысячами в предыдущие три месяца.

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В октябре-декабре поставки Model 3 составили 92,55 тысячи, Model S и Model X – 19,45 тысячи. При этом компания выпустила 104,891 тысячи электромобилей (в третьем квартале – 96,155 тысячи), включая 86,958 тысячи Model 3, а также 17,933 тысячи Model S и Model X.

Кроме того, Tesla выпустила уже около 1 тысячи автомобилей на заводе Gigafactory 3 в Шанхае. Это первое предприятие Tesla за пределами США.

Напомним, ранее Forbes подсчитал деньги Илона Маска. Оказалось, что состояние бизнесмена выросло на 2 млрд долларов.

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