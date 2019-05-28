Tesla заблокировала ряд функций в самых дешевых Model 3

Бюджетная комплектация электромобиля теперь оснащена урезанной версией ПО

Фото: REUTERS/Mike Blake.

Компания Tesla, которая оказалась на грани банкротства, начала блокировать некоторые функции в самой доступной модификации электромобиля Model 3. Ранее при покупке версии Standard Range Model 3 фактически предлагался автомобиль, в плане функциональных возможностей соответствующий модификации Standard Range Plus. Но теперь этот "аттракцион невиданной щедрости" от Tesla закончился, пишет ITC.

Как заявил один из покупателей Standard Range Model 3 Марк Бантон, его новый автомобиль имеет некоторые программно заблокированные функции. В частности, максимальный запас хода электромобиля составляет 220 миль (около 354 км), в нем не доступен режим Autopilot, нет поддержки карт в режиме реального времени, не работают противотуманные фары и ограничена работа системы подогрева сидений.

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При этом на аппаратном уровне все необходимые компоненты доступны, но ими невозможно воспользоваться из-за программных ограничений.

Пока неясно, будет ли Tesla блокировать функции на уже проданных автомобилях стандартной комплектации Standard Range, которые поставлялись с доступными функциями Plus.

Напомним, ранее Tesla объявила, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продажам машин только через интернет. Этот шаг нацелен на сокращение расходов компании, что позволит ей снизить стоимость Model 3 и продавать их со стартовой ценой в 35 тыс. долларов.

Как сообщалось, Tesla строит завод в Китае:

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