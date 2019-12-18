Тонкости электромобилевождения в Украине: как экономить заряд батареи зимой

Украина вошла в десятку стран мира с наибольшим развитием электротранспорта. Только за этот год к нам завезли почти семь тысяч электромобилей. Такой высокий спрос из-за экономии на топливе. Однако зимой батарея электромобиля разряжается намного быстрее. Как не заглохнуть посреди дороги решили выяснить новости "Сегодня".

Александр Агальцев еще в прошлом году купил себе электромобиль. Говорит: на нем ездить значительно дешевле:

"Одна заправка стоит – 40-60 гривен. Ее хватает более чем на 100 километров зимой".

Но машина в холод разряжается намного быстрее. Особенно из-за обогрева. Поэтому Александр использует специальные функции, чтобы экономить заряд.

"В машине есть функция высокой рекуперации – автомобиль будет медленнее разгоняться и быстрей тормозить, но будет экономнее ехать процентов на 30", – отмечает Александр.

Чтобы не тратить энергию для тепла в салоне, можно установить дополнительный обогреватель.

Сергей Згама, руководитель сервисного центра электромобилей:

"Например дизельные подогреватели. Они способны экономить энергию батареи и продлить использование автомобиля и пробег примерно на 20 25% в зимний период".

Батарея электромобиля весит около восьмисот килограммов. Чтобы зарядить ее полностью от быстрой зарядки – надо полчаса. А от обычной розетки – всю ночь.

И пока автомобиль стоит на зарядке – салон можно обогреть благодаря электричеству, поступающему в сеть. А во время поездки вместо печки лучше использовать локальный обогрев и кондиционер.

Александр Кравцов владелец компании по продаже и обслуживанию электромобилей:

"Мы едем с подогревом сидений, руля. Мне приятно рукам. Не греем салон. Просто на малом обдуве работает кондиционер, и он обдувает нам стекло".

Для экономии электроэнергии надо плавно ускоряться. От этого увеличивается пробег. Электромобиль, когда мы стартовали, показывал нам спрогнозированный запас хода – 127 км. От плавной езды, плавного ускорения, этот прогнозируемый запас вырос до 141 км. А когда спускаемся с горы, используем еще один лайфхак – рекуперативное торможение. В момент торможения электромобиль заряжается. Он не сжигает колодки, он заряжает батарею.

Ночью эксперты советуют держать электромобили на паркингах или в гаражах. Там будет теплее, и машина медленнее разряжается. А днем можно сэкономить до 10 процентов заряда на выключении фар.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Украина перейдет на электрокары до 2030 года. Ведь Верховная Рада готовит новый закон. "Зеленые" авто освободят от еще одного налога и упростят установку электрозарядок.

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