Тонкости продажи и дарения машины: как непопасть в неприятности

Владеть автомобилем, мотоциклом, да и любым другим транспортным средством, с каждым годом становится проще: уже не нужна доверенность на вождение, а штрафы можно оплатить на месте. Тем не менее, машина — не только удовольствие, комфорт и свобода передвижения, но также часть наследства, или нажитого в браке имущества, или взятые у банка под процент деньги. Наконец, это просто вложение средств — которые, при желании, можно пусть частично, но вернуть, продав авто. Столкнувшись с этой, юридической стороной владения, собственники авто зачастую не знают, как поступить — поделить наследство, подарить машину и т. д., и какими полномочиями обладают. Чтобы разобраться в основных вопросах, мы обратились за помощью к специалисту, рассмотрев самые распространенные ситуации в оформлении права владения транспортным средством.

Просто подарок

Если родитель хочет подарить ребенку автомобиль, ему следует обратиться к нотариусу и заключить договор дарения, который затем оформить в сервисном центре МВД. В данной ситуации важно заключение именно договора дарения, поскольку в некоторых случаях может возникать налоговое обязательство. Дело в том, что, по словам Сергея, "доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) в течение отчетного (налогового) года одного из объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла и/или мопеда, не облагается налогом (пункт 173.2 статьи 173 Налогового кодекса)". Но если физическое лицо продает или обменивает в течение отчетного (налогового) года два и более объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и т. д., сумма дохода подлежит налогообложению по ставке 5% (пункт 173.1 статьи 173 Налогового кодекса).

ДТП на чужой машине

К счастью, действующее законодательство разделяет собственника автомобиля и лицо, совершившее ДТП.

"Если вы на чужой машине попали в ДТП, разницы в том, было ли совершено это на своем авто или мужа, не будет. Если суд признает вашу вину, максимальное наказание предусматривает (ст. 124 КуоАП) наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых минимумов (до 340 грн) или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до года, — говорит Сергей. — Дополнительно оплачивается судебный сбор 0,2 размера прожиточного минимума, который составляет 352 грн 40 коп.".

Чтобы обойтись только штрафом и избежать взыскания материального ущерба, нужно иметь полис ОСАГО (обязательное страхование). Тогда ущерб, причиненный другому автомобилю, будет компенсирован страховой компанией (в границах размера ответственности).

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Купить — дело нехитрое

Для покупки автомобиля не обязательно иметь удостоверение водителя. Но необходимы другие документы: паспорт, идентификационный код, свидетельство о регистрации на автомобиль, страховой полис (ОСАГО); договор дарения (если договор был ранее заключен у нотариуса). Согласно п. 8 Постановления Кабинета министров Украины №1388 от 7.09.98 г. "Об утверждении Порядка государственной регистрации", покупаемое авто должно быть законно ввезено или приобретено прежним владельцем, и должно быть растаможено.

Важно помнить: машины с правосторонним рулем не допускаются к госрегистрации, кроме уже зарегистрированных в сервисных центрах МВД до вступления в силу ЗУ "О дорожном движении".

По доверенности

Популярная продажа по генеральной доверенности имеет подводные камни.

"Транспортные средства в Украине подлежат обязательной госрегистрации, — говорит Сергей. — Поэтому, покупая автомобиль по доверенности, покупатель получает право им распоряжаться и продавать. Но юридически собственником транспортного средства он не является".

Порядок регистрации транспортных средств в Украине определяется Постановлением Кабинета Министров №1388 от 07.09.98 г. Кроме того, при покупке по доверенности, если у юрсобственника возникают долговые обязательства (кредит), то на транспортное средство, оформленное на него, может быть наложен арест, авто объявят в розыск, а потом и конфискуют. Доверенность и расписка о получении денег не дает права собственности на авто. Аренду с правом выкупа юристы также не рекомендуют: такой договор подлежит нотариальному удостоверению (ст. 799 ГК Украины), что приведет к дополнительным затратам и обязанности платить арендные платежи.

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Яблоко раздора

Зачастую при разводе автомобили становятся яблоком раздора супругов, и в этом случае поможет закон.

"Как правило, суд принимает решение в пользу того из супругов, на кого зарегистрирован автомобиль, кто им управляет и осуществляет техническое обслуживание, — говорит Сергей. — Хотя регистрация не дает преимуществ, так как супруги имеют равные права на владение, пользование и распоряжение общим имуществом. В судебной практике есть случаи передачи автомобиля второму из супругов, исходя из его интересов или интересов детей".

Бывает раздел и иного характера — например, в случае с кредитным авто. Так, статьей 60 СК Украины определено, что имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит жене и мужу одинаково, независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (обучение, уход за детьми, болезнь и т. п.) самостоятельного заработка. Согласно части третьей статьи 61 СК Украины, если одним из супругов заключен договор (кредитный в т. ч.) в интересах семьи, то деньги, которые были по нему получены — совместная собственность, как и обязательства по выполнению этого договора. Если при рассмотрении требований о разделе общего имущества супругов будет установлено, что один из них забрал имущество (например, авто) или использовал его по своему усмотрению против воли другого супруга и не в интересах семьи и т. д., такое имущество (машина) или его стоимость учитывается при разделении. Долги супругов также учитываются при дележке, как и любые невыполнения кредитных договоров.

У супругов, кроме права совместной собственности на полученные кредитные средства и купленный за них автомобиль, возникает обязательство в интересах семьи в виде возврата кредита, выполнение которого супруги осуществляют на одинаковых условиях. Поэтому судам необходимо установить, за счет кого из супругов осуществлялось погашение общего долга, и за счет каких средств происходило погашение кредита. Исходя из этого, суд оставляет транспортное средство за одним из супругов. При этом в делах, где кредит за автомобиль не погашен, участие банка в судебных заседаниях является обязательным.