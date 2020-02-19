Toyota и Panasonic создают совместное предприятие по производству автомобильных аккумуляторов

Toyota Motor Corporation и Panasonic Corporation объявили о создании Prime Planet Energy & Solutions, Inc. – совместного предприятия, специализирующегося на автомобильных призматических аккумуляторах

Компании ожидают, что такие аккумуляторы станут решением проблемы обеспечения энергией автомобилей и других форм мобильности. Одновременно они решают ряд экологических проблем и поэтому будут играть ведущую роль в развитии общества – роль улучшения жизни людей.

Решение об открытии предприятия было принято после того, как 22 января 2019 обе компании объявили о заключении договора об интеграции бизнеса.

Новая компания будет разрабатывать высококонкурентные экономические аккумуляторы, отличающиеся высокой безопасностью, превосходным качеством и производительностью (с точки зрения емкости, мощности, долговечности и т.д.), что избавит клиентов от любых неудобств во время их использования. Кроме того, Prime Planet Energy & Solutions будет поставлять аккумуляторы не только компании Toyota, но, широко и стабильно, всем клиентам.

Название совместного предприятия олицетворяет твердые и решительные намерения Toyota и Panasonic – сохранить богатство и чистоту нашей планеты, а также отказаться от использования энергии в форме батареек.

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План совместного предприятия:

Название – Prime Planet Energy & Solutions, Inc.

Место расположения: главный офис в Токио (2-3-1, Нихонбаси-Муромати, Чюо-кю, Токио), главный офис в Кансай (194-4, Токонабе-че, Касай-ши, Хёго-кен).

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Начало работы: 1 апреля 2020 г.

Исполнительная структура:

президент: Хироаки Кода (Toyota);

директора (включая президента): 5 (3 от Toyota и 2 от Panasonic):

аудиторы: 2 (1 от Toyota и 1 от Panasonic).

Деятельность:

разработка, производство и продажа мощных и высокопроизводительных автомобильных призматических литий-ионных аккумуляторов;

разработка, производство и продажа автомобильных твердотельных аккумуляторов;

разработка, производство и продажа автомобильных аккумуляторов следующего поколения (включая аккумуляторы, разработанные по новейшим принципам);

вспомогательные и другие операции, связанные с вышеуказанными.

Собственность: Toyota: 51%; Panasonic: 49%.

Количество сотрудников: примерно 5 100 человек (включая 2 400 в филиалах Китая).

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