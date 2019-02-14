Toyota научилась добывать водород из воздуха

Газ добывается из паров воды, содержащихся в воздухе

Фото: Toyota.

Toyota научилась добывать водород из воздуха //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4c6/519/5c64c6519ad33.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4c6/519/5c64c6519ad33.jpg 2019-02-14T06:52:00+02:00 Авто Газ добывается из паров воды, содержащихся в воздухе

Европейское подразделение Toyota (TME) и Голландский институт фундаментальных энергетических исследований (DIFFER) разработали устройство для получения водорода. Газ добывается из паров воды, содержащихся в воздухе.

Новая технология, разработанная специалистами отдела передовых исследований материалов TME и группой ученых из DIFFER, получила название Launchpad for Innovative Future Technology (LIFT). Твердотельный фотоэлектрохимический элемент вбирает воду из воздуха, а затем генерирует водород под воздействием солнечных лучей. Устройство состоит из полимерных электролитных мембран, пористых фотоэлектродов и водопоглощающих материалов. Производительность прототипа составляет 70%.

Поскольку устройство разлагает воду в газообразном состоянии, из процесса исключен этап предварительной очистки, что позволяет использовать метод в районах, где ощущается нехватка питьевой воды. Кроме того, для проведения реакции не нужен дополнительный источник электричества, как при традиционном электролизе.

"Работа с газом вместо жидкости имеет несколько преимуществ. Жидкости создают некоторые технические проблемы, такие как образование нежелательных пузырьков. Кроме того, используя воду в газовой фазе вместо жидкой фазы, нам не нужны дорогостоящие установки для очистки воды. И, наконец, поскольку мы используем только воду, которая присутствует в окружающем воздухе, наша технология также применима в удаленных местах, где нет воды", – сказал руководитель группы ученых DIFFER Михалис Цампас (Mihalis Tsampas).

В дальнейшем исследователи планируют увеличить размеры аппарата, повысить производительность и расширить диапазон света, используемого ячейкой. Пока в процессе задействован только ультрафиолетовый спектр, который составляет менее пяти процентов всего солнечного света. Средства на дальнейшие разработки технологии выделил фонд ENW PPS голландской организации научных исследований NWO.

По словам отдела передовых исследований материалов TME Изотта Черри (Isotta Cerri), производство водорода на основе возобновляемых источников энергии позволит значительно сократить выбросы парниковых газов. В компании надеются, что в будущем созданная ими технология будет использоваться для обеспечения энергией домов или подзарядки автомобилей.

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Напомним, Toyota показала кроссовер C-HR x Adidas, окрашенный в цвета бренда. Задние стойки и двери багажного отделения украшены логотипами Adidas.

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