Toyota перевела "Приусы" на спирт

Сегодня, 05:11

Автомобиль представили в бразильском Сан-Паулу

Фото: Toyota
Фото: Toyota

Компания Toyota построила на базе "Приуса" гибридный прототип, который может работать как на обычном бензине, так и на биоэтаноле (топливо E100), выработанном из сахарного тростника. Автомобиль представили в бразильском Сан-Паулу.

В "Тойоте" не называют характеристики гибридной силовой установки, работающей на спирте. Агрегаты обычного серийного Prius, который оснащается бензиновым мотором 1.8 и электродвигателем, выдают в сумме 122 лошадиные силы.

С помощью работающего на спирте "Приуса", в компании хотят популяризировать гибридные автомобили в Бразилии и снизить количество выбросов диоксида углерода (CO2). Во время роста растений, используемых для производства биоэтанола, происходит поглощение углекислого газа из атмосферы, благодаря чему восстанавливается общий баланс.

В работе над проектом Hybrid FFV приняли участие инженеры бразильского офиса марки и головной компании в Японии. Перед вводом гибрида в коммерческую эксплуатацию, Toyota проведет дорожные испытания, с целью сбора данных о надежности и производительности системы.

Напомним, в Сети появились первые фото нового суперкара Toyota.

Ранее Toyota Corolla обзавелась спортивной версией.

Также сообщалось, что Toyota показала автомобиль на водороде.

Кроме того, мы писали, что Toyota показала концепт двухместного авто со светящимся салоном.
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Мотор

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