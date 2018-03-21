Toyota перевела "Приусы" на спирт

Компания Toyota построила на базе "Приуса" гибридный прототип, который может работать как на обычном бензине, так и на биоэтаноле (топливо E100), выработанном из сахарного тростника. Автомобиль представили в бразильском Сан-Паулу.

В "Тойоте" не называют характеристики гибридной силовой установки, работающей на спирте. Агрегаты обычного серийного Prius, который оснащается бензиновым мотором 1.8 и электродвигателем, выдают в сумме 122 лошадиные силы.

С помощью работающего на спирте "Приуса", в компании хотят популяризировать гибридные автомобили в Бразилии и снизить количество выбросов диоксида углерода (CO2). Во время роста растений, используемых для производства биоэтанола, происходит поглощение углекислого газа из атмосферы, благодаря чему восстанавливается общий баланс.

В работе над проектом Hybrid FFV приняли участие инженеры бразильского офиса марки и головной компании в Японии. Перед вводом гибрида в коммерческую эксплуатацию, Toyota проведет дорожные испытания, с целью сбора данных о надежности и производительности системы.

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