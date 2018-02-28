ФОТОФАКТ. Трансформеры в городе: на улицах Киева заметили автомобиль-монстр

Люди заметили сходство автомобиля с Бетмобилем и машинами из постапокалиптического фильма "Безумный Макс"

В социальной сети Фейсбук появились фото автомобиля-монстра, припаркованного на одной из улиц украинской столицы.

Снимками на своей страничке поделился Александр Барабошко. "Трансформеры уже в Киеве", – подписал он фотографии с чудоавтомобилем.

Пользователи сети тут же принялись активно комментировать увиденное: "Полтавский Маск", "Это еще нужно суметь так испортить классическую Honda CRX", "Когда решил дешево поставить бляхи не еврономера", "Это оригами", "Судя по номерам, трансформеры уже не просто посетили Полтаву, а даже имеют тамошнюю прописку", "В стиле Безумный Макс", "Главное, что б в массовое производство не пошло!".

Также люди заметили сходство автомобиля с Бетмобилем. "Это же косплей на машину Бетмена", – пишут они и прилагают фото.

Ранее мы писали, что украинец создал автомобиль-монстр с ракетами и Чужим на крыше. В этом автомобиле сложно узнать старенький "Фиат". Его Владимир Вавило купил за четыре тысячи гривен и принялся за работу. На тюнинг потратил 300 тысяч гривен.

Также сообщалось, что шестиколесный Гелендваген от украинских мастеров испытали на бездорожье.