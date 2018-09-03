У Илона Маска снова возникли трудности с выпуском Tesla Model 3

На последней неделе августа компания Tesla смогла выпустить 4300 автомобилей Model 3 вместо 6000. Как сообщает издание Electrek, таким образом, темпы производства опустились до весенних показателей.

С чем связаны возникшие сложности, не сообщается. При этом в компании считают, что они смогут выйти на запланированный объем производства по итогам текущего квартала.

В конце июня этого года компания Tesla, наконец, вышла на темп производства 5000 электромобилей Tesla Model 3 в неделю, который был установлен Илоном Маском.

Напомним, Tesla Model 3 была запущена в производство в 2017 году, но цель по выпуску 5000 машин в неделю откладывалась из-за различных проблем. Изначально планировалось, что цель будет достигнута в конце 2017 года.

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Model 3 призвана стать первой массовой и бюджетной моделью Tesla, и руководство компании надеется, что выход на целевое производство позволит получить достаточный денежный поток, чтобы избежать необходимости привлечения нового капитала – последнего, судя по заявлениям, очень не хочет сам Илон Маск.

При этом по итогам второго квартала 2018 года Tesla получила рекордный убыток. В Tesla пояснили, что убытки вызваны, в первую очередь инвестициями в новые модели, в частности, Model 3. При этом у Маска уверены, что Model 3 может оказаться популярнее любого другого подобного автомобиля.

Ранее акционеры Tesla проголосовали против предложения сместить Илона Маска с должности руководителя компании. Впрочем, из Tesla уволят 9% сотрудников.