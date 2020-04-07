У падения цен на бензин есть потенциал до 22,5 гривен за литр – эксперты

В Украине продолжают падать цены на бензин. Эксперты говорят, что это происходит не столько из-за того, что по-прежнему дешевеет нефть, а еще и происходящим с курсом доллара. Ведь гривня в последнее время не только стабилизировалась, но и укрепилась.

А это очень важно для ситуации на рынке топлива, ведь в Украине около 80% нефтепродуктов импортируется. Поэтому для нас очень чувствительны колебания стоимости как нефти, так и гривни.

Для сравнения: в январе, когда нефть (марки Brent, она дороже примерно вдвое российской Urals) стоила 66-68 долларов за баррель (159 л), а курс доллара в Украине был 24-24,3 грн/доллар, то литр бензина А-95 стоил в рознице в среднем 27,2 грн/доллар или 1,13 доллар/л.

Сейчас при цене нефти Brent 23-25 долларов за баррель и курсе доллара на межбанке 27,15 грн/доллар литр бензина А-95 стоит в среднем 24,5 грн/доллар или 0,90 доллар/л. При этом эксперты говорят, что есть потенциал для снижения цены еще примерно на 2 грн/л или до 22,5 грн/л.

"Курс гривни на прошлой неделе стабилизировался и укрепился, что вместе с по-прежнему дешевеющей нефтью стало еще одним мощным фактором для дальнейшего снижения цен на топливо", – конкретизировал Сергей Куюн.

Такие же аргументы и у Геннадия Рябцева.

"На фоне продолжающегося сокращения спроса цены продолжали падать, – констатировал Геннадий Рябцев. – Низкий спрос при высоком предложении стал дополнительным фактором для того, чтобы темпы падения сохранились: за две недели падение составило в среднем около двух гривен на литре".

По словам Артема Куюна, сейчас из-за удешевления нефти снизилась себестоимость газа, поэтому он продолжил дешеветь в опте, что сказалось и на рознице.

"Сегодня цена в рознице 9,50 грн/л – хорошая цена, – подсчитал Артем Куюн, – но из-за падения продаж газа, многие заправки снизили цены меньше, чем могли бы, так как увеличились постоянные затраты на продажу каждого литра – это, напомню, расходы на зарплату персонала, аренду, коммунальные услуги. Они в среднем выросли с 2,3 грн/л до 3 грн/л".

Подробнее о том, что происходит на топливном рынке Украины прямо сейчас, и том, что ждет его в ближайшем будущем, читайте в материале: "Подзаборники" вернулись: что будет с ценами на бензин

Стоит отметить, что дешевеют не только нефтепродукты, но и природный газ, который используется для обогрева. О ценах на газ, ситуации на рынке и прогнозах смотрите в сюжете:

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