Uber запустит подводное такси в Австралии
Стоимость поездки для двух составит 3 тысячи долларов
Сервис такси Uber и австралийская туристическая группа Tourism Queensland запустят в понедельник, 27 мая, первую в мире подводную лодку на Большом барьерном рифе в Австралии. Об этом сообщает Uber.
"Компания Queensland в партнерстве с компанией Uber сегодня объявила о запуске сервиса scUber – первой в мире подводной лодки на Большом барьерном рифе – в понедельник, 27 мая", – говорится в сообщении.
Сьюзан Андерсон, региональный менеджер Uber в Австралии и Новой Зеландии заявила, что их сервис такси стремится использовать мощь технологий на благо человечества.
"Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Queensland, чтобы помочь открыть людям риф мира с запуском scUber", – добавила она.
Отмечается, что исследования, проведенные среди потребителей в 2018 году, обнаружили, что изучение Большого барьерного рифа на подводной лодке – "это наиболее желанное будущее путешествие".
Стоимость поездки для двух составит 3 тысячи долларов. Цена будет включать поездку на вертолете на остров Херон или на понтон Quicksilver Cruises у побережья Порт-Дугласа, час езды на подводной лодке и трансфер обратно.
Напомним, компания Uber запустила в Киеве пилотный проект Uber Shuttle – сервис по бронированию места в микроавтобусе, который будет курсировать по двум выбранным направлениям в черте города.
Тем временем, японцы вложили миллиард долларов в беспилотное такси от Uber. Компании рассчитывают изменить транспортную отрасль.
Также мы писали, что Uber покупает своего конкурента за рекордную сумму. Служба такси решила "захватить" рынок Ближнего Востока.
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