"Убийца Tesla": в Швеции показали прогрессивный электромобиль

Новинка от Polestar сможет проезжать 500 километров на одной зарядке

Фото производителя.

"Убийца Tesla": в Швеции показали прогрессивный электромобиль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/788/288/5c7788288a3df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/788/288/5c7788288a3df.jpg 2019-02-28T09:16:00+02:00 Авто Новинка от Polestar сможет проезжать 500 километров на одной зарядке

Бывшая "дочка" Volvo – Polestar – представила электрический фастбек Polestar 2, который стал второй самостоятельной моделью в линейке автопроизводителя.

Шведская Polestar вышло из состава Volvo в сентябре 2017 года. Как самостоятельный производитель компания занялась выпуском "заряженных" гибридов и электромобилей. Первая модель марки — гибридное купе Polestar 1, построенное на платформе SPA, дебютировала в октябре 2017 года.

В компании отмечают, что с начальной ценой 39 900 евро новинка Polestar 2 составит конкуренцию Tesla Model 3. Впрочем, первый год после рыночного дебюта фастбек будет предлагаться только в версии Launch Edition по цене 59 900 евро.

"Polestar 2 – это новый полностью электрический, авангардный пятидверный фастбэк, предназначенный для широкой и прогрессивной аудитории. Это первый электрический автомобиль, который поборется за место на рынке с Tesla Model 3", – утверждают в Polestar

Polestar 2 — первая массовая модель бренда. Фастбек, построенный на платформе Volvo – CMA - оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 300 киловатт. До "сотни" электрокар разгоняется менее чем за пять секунд. Состоящий из 27 модулей батарейный блок емкостью 78 киловатт-часов позволяет на одной зарядке проезжать до 500 километров (WLTP).

















В оснащение фастбека также войдет мультимедийная система на Andorid с 11-дюймовым дисплеем, поддерживающая большинство сервисов Google, цифровая приборная панель, пиксельные светодиодные фары, панорамная крыша. С пакетом опций Performance у Polestar 2 появятся амортизаторы Öhlins, тормоза Brembo, особые 20-дюймовые колеса, ремни безопасности и тормозные суппорты золотистого цвета.

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Технология Phone-as-Key позволит получить доступ к фастбеку с помощью смартфона. Виртуальный ключ можно будет передавать родственникам и друзьям, а также использовать для получения фирменных консьерж-услуг. Например, доставки покупок прямо в машину.

Новинку продемонстрируют "вживую" на Женевском автосалоне, который пройдет в марте. Производство планируют запустить в Китае в начале 2020 года.

Напомним, ранее стало известно, что Cadillac также выпустит конкурента Tesla. Первая из десяти "зеленых" моделей Cadillac ожидается в 2021 году. По данным СМИ, в основу модели ляжет архитектура BEV нового поколения, специально разработанная для автомобилей с полностью электрическими силовыми установками.

Тем временем, в Украине по-прежнему растет спрос на электромобили. Впрочем, основную массу в "зеленом" сегменте авторынка составяляют подержанные электрокары, ввезенные из-за границы. Однако такая тенденция не мешает не только физическим, но и предприятиям страны "пересаживаться" на "заряженный" транспорт:

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