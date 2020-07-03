Новый закон, который ужесточал наказание за вождение в нетрезвом виде, успел проработать всего сутки

С 1 июля вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Помимо этого, украинцам за "пьяное" вождение грозят огромные штрафы. Но уже 2 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон отменяющий уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Реклама

Дело в том, что 1 июля вступил в силу закон (был принят еще в 2018 году как законопроект № 7279-д), главное новшество которого заключается в том, что вождение в пьяном виде теперь будет квалифицироваться как уголовное преступление, а не как административное нарушение.

С 1 июля для пьяных водителей предусмотрены следующие наказания:

нарушение вышеупомянутых правил — от 17 тыс. до 34 тыс. грн , а также лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет;

, а также лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет; при повторном правонарушении — штраф до 51 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.

Читайте также: Лихачество на трассах Украины могут разрешить: что предлагает Рада

Но еще 17 июня 2020 нардепы приняли закон № 3314, который отменяет уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. И вот, 2 июля его подписал президент. Закон вступил в силу на следующий день, после его публикации.

"2 июля Президент Украины подписал закон которым статья 286-1 Уголовного кодекса Украины — отменяется. Это означает, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицо, будет по-прежнему нести административную ответственность. Новые изменения вступают в силу со дня, следующего после дня опубликования. Что касается ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях, то внесенными изменениями увеличен административный штраф за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. С 1 июля размер штрафа составляет 17 тыс. гривен. Ранее штраф составлял 10 200 гривен", — поясняет Евгений Рияко адвокат, управляющий партнер ЮК RIYAKO & PARTNERS

Реклама

Василий Рущак, адвокат, управляющий партнер ЮФ PROPERTY, поясняет, ответственность за вождение в нетрезвом состоянии снова станет такой, какой и была до 1.07.2020.

"Более того, все лица, которых начали привлекать к уголовной ответственности за совершение такого проступка, освобождаются от нее, и к ним применяется административная ответственность. Из пояснительной записки к закону, который отменяет уголовную ответственность, в том числе, за вождение в нетрезвом состоянии, говорится о том, что Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы, с 22.11.2018 не смогли подготовить соответствующие нормативно-правовые акты, не создали необходимые подразделения и не определили исполнителей", — поясняет Рущак.

Поэтому всех нетрезвых водителей, которых успели поймать за эти сутки, когда действовал закон, в итоге привлекут к ответственности по статье 130 КУоАП, т.е. исключительно как за административное правонарушение.

На брифинге МВД поясняли, что в законе, который вводил уголовную ответственность за "пьяное" вождение, была слишком сложная процедура привлечения к ответственности. Так, патрульная полиция после остановки нарушителя должна была вызывать следственно-оперативную групп и штатного дознавателя, который бы все оформил, составил акт освидетельствования и только через 72 часа подписывал бы подозрение и пошел в суд.

Напомним, в Украине планируют увеличить штрафы за превышение скорости – особенно для тех, кто ездит со скоростью, превышающей разрешенную на 50 и больше километров в час.

О том, как в Украине работает автоматическая фото и видеофиксация нарушений ПДД, смотрите в нашем сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама