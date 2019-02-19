Автогиганты уходят из Великобритании: Honda сделала заявление

Европейская штаб-квартира Honda переезжать не будет, но завод закроют

Фото: honda.com.

Автогиганты уходят из Великобритании: Honda сделала заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be9/f89/5c6be9f898a28.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be9/f89/5c6be9f898a28.png 2019-02-19T13:42:00+02:00 Авто Европейская штаб-квартира Honda переезжать не будет, но завод закроют

Японский производитель автомобилей Honda подтвердил, что закроет производственное предприятие в Суиндоне на юго-западе Англии в 2021 году. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня, 19 февраля.

Решение о закрытии связано с тем, что Honda "форсирует развитие в сфере электромобилей с учетом беспрецедентных изменений в глобальной автомобильной отрасли".

В компании добавили, что европейская штаб-квартира Honda останется в Великобритании.

В заявлении также говорится, что автопроизводитель планирует прекратить выпуск седанов Civic в Турции в 2021 году.

Honda была основана в 1948 году. Сейчас она входит в первую десятку в мире среди производителей автомобилей, а также является ведущим японским производителем мотоциклов. Основные производственные мощности расположены в Японии, США, Индии и Бразилии.

Предприятие в Суиндоне выпускает порядка 150 тысяч машин Civic в кузове хетчбэк, это четвертый по величине автомобильный завод в Великобритании. На нем работают около 3500 сотрудников.

Ранее о планируемом закрытии предприятия Honda в Суиндоне сообщали британские СМИ. Отмечалось, что автопроизводитель принял это решение из-за неопределенности в связи с выходом Великобритании из ЕС (Brexit).

О возможности прекращения работы в Великобритании в случае невыгодных условий Brexit предупреждал крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover.

Сообщалось, что организация Society of Motor Manufacturers and Traders разработала специальную программу под названием Brexit Readiness Program, которая направлена на помощь британской автомобильной промышленности в случае "жесткого" Brexit (выход из ЕС без сделки).

Brexit намечен на 29 марта 2019 года. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что переговоры по выходу страны из ЕС находятся на решающем этапе.

Ранее в Великобритании заговорили о возможности введения военного положения после Brexit:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Автогиганты уходят из Великобритании: Honda сделала заявление". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.