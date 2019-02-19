Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,68
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

Автогиганты уходят из Великобритании: Honda сделала заявление

Сегодня, 13:42

Европейская штаб-квартира Honda переезжать не будет, но завод закроют

Фото: honda.com
Фото: honda.com.
Автогиганты уходят из Великобритании: Honda сделала заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be9/f89/5c6be9f898a28.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be9/f89/5c6be9f898a28.png Авто Европейская штаб-квартира Honda переезжать не будет, но завод закроют

Японский производитель автомобилей Honda подтвердил, что закроет производственное предприятие в Суиндоне на юго-западе Англии в 2021 году. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня, 19 февраля.

Решение о закрытии связано с тем, что Honda "форсирует развитие в сфере электромобилей с учетом беспрецедентных изменений в глобальной автомобильной отрасли".

В компании добавили, что европейская штаб-квартира Honda останется в Великобритании.

В заявлении также говорится, что автопроизводитель планирует прекратить выпуск седанов Civic в Турции в 2021 году.

Honda была основана в 1948 году. Сейчас она входит в первую десятку в мире среди производителей автомобилей, а также является ведущим японским производителем мотоциклов. Основные производственные мощности расположены в Японии, США, Индии и Бразилии.

Предприятие в Суиндоне выпускает порядка 150 тысяч машин Civic в кузове хетчбэк, это четвертый по величине автомобильный завод в Великобритании. На нем работают около 3500 сотрудников.

Читайте также

Ранее о планируемом закрытии предприятия Honda в Суиндоне сообщали британские СМИ. Отмечалось, что автопроизводитель принял это решение из-за неопределенности в связи с выходом Великобритании из ЕС (Brexit).

О возможности прекращения работы в Великобритании в случае невыгодных условий Brexit предупреждал крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover.

Сообщалось, что организация Society of Motor Manufacturers and Traders разработала специальную программу под названием Brexit Readiness Program, которая направлена на помощь британской автомобильной промышленности в случае "жесткого" Brexit (выход из ЕС без сделки).

Brexit намечен на 29 марта 2019 года. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что переговоры по выходу страны из ЕС находятся на решающем этапе.

Ранее в Великобритании заговорили о возможности введения военного положения после Brexit:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Великобритания, производство, Honda, автомобили, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " Автогиганты уходят из Великобритании: Honda сделала заявление". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Ночные судороги в ногах: о каких болезнях говорят

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Беглый бизнесмен Украины владеет самой дорогой виллой в ФРГ - СМИ

Умер известный советский певец и актер (фото)

Похожи? На "Голос країни" пришла девушка-двойник Тины Кароль

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Украине предложили решение по Азовскому морю

В Украине переписали транспортный налог – кому придется платить

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

Убившая украинца пенсионерка при задержании раскидала полицейских
Загрузка...

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Сегодня, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Вчера, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

17 февраля, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"