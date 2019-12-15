Украина через 10 лет должна перейти на электрокары: о чем новый законопроект

Через десять лет Украина должна перейти на электромобили – соответствующий законопроект №2532 был подан в Верховную Раду.
Журналисты сайта "Сегодня" узнали, какие нормы предусматривает документ и что изменится после его принятия.
Так, в одном из пунктов законопроекта говорится: "С целью сохранения окружающей среды, выполнения международных обязательств по уменьшению выбросов в атмосферу, улучшению экологического состояния в городах, а также уменьшения зависимости экономики от импорта нефти и нефтепродуктов, государство определяет своим приоритетом переход на электрический автомобильный транспорт до 1 января 2030 года".
В документе предусмотрены такие изменения:
- до 31 декабря 2022 года отменяется Пенсионный сбор при регистрации электромобиля;
- до 31 декабря 2024 года электромобили с "зелеными" номерными знаками смогут ездить по полосе общественного транспорта;
Кроме того, Кабмину предстоит разработать государственную программу по льготному кредитованию и страхованию на покупку электромобиля. Также правительству поручается создать программу по развитию украинских производителей электрокаров, производства и утилизации аккумуляторных батарей.
Большая часть пунктов законопроекта касается зарядных станций для электромобилей. На сегодня в Украине насчитывается 2054 зарядные станции с 4069 точками подключения, посчитал сервис PlugShare.
Для сравнения, в 2014 году в Украине было всего 35 зарядных станций всех типов. На одну зарядную станцию в стране приходится семь электромобилей (примерно 3,5 на каждую зарядную точку). Это соизмеримо с показателями стран Европы.
Но 95% зарядок в Украине – это медленные станции переменного тока, говорит Игорь Ковалев, руководитель направления YASNO E-mobility. Время зарядки на них исчисляется часами. Большинство станций расположены в крупных городах. Дефицит мощности электросетей на трассах и невысокий спрос со стороны владельцев электрокаров усложняют развитие инфраструктуры между крупными городами.
Кроме того, подключать новые зарядные станции сложно из-за бюрократии.
"Сфера практически не урегулирована. Для подключения зарядных станций больше работают личные связи, чем прописанный механизм. Подключить зарядную станцию сложно – нужно делать проект, выводить точку подключения, даже если речь о станции малой мощности", – отметил Александр Кравцов, директор компании Electrocars.
Но самая большая проблема – зарядные станции не выгодны бизнесу, считает Артем Коломоец, менеджер по продажам компании E-Line, которая производит станции зарядки электромобилей.
"Даже учитывая, что электромобилей становится больше, процент электромобилей – невысокий. Наличие зарядной станции может быть дополнительным маркетинговым ходом для ресторанов, жилых комплексов, парковок, чтобы привлекать дополнительных клиентов. Но именно зарабатывать на этом рано", – подчеркнул он.
Большую часть сложностей должен решить проект закона:
- до 31 декабря 2024 операторам зарядных станций не нужно получать лицензию;
- до 31 декабря 2022 года не нужно будет платить за подключение и выделение мощностей для операторов автомобильных зарядных станций;
- к элементам благоустройства добавятся токоприемники подключения электромобилей к сети внешнего освещения и внешней рекламы;
- новые автозаправки, которые строятся за городами, должны быть оборудованы зарядными станциями.
Больше читайте в статье на сайте "Сегодня": Украина перейдет на электрокары до 2030 года: Рада готовит новый закон.
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