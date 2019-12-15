Украина через 10 лет должна перейти на электрокары: о чем новый законопроект

В Раду подан законопроект о переходе на электромобили

Фото: А. Яремчук

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Через десять лет Украина должна перейти на электромобили – соответствующий законопроект №2532 был подан в Верховную Раду.

Журналисты сайта "Сегодня" узнали, какие нормы предусматривает документ и что изменится после его принятия.

Так, в одном из пунктов законопроекта говорится: "С целью сохранения окружающей среды, выполнения международных обязательств по уменьшению выбросов в атмосферу, улучшению экологического состояния в городах, а также уменьшения зависимости экономики от импорта нефти и нефтепродуктов, государство определяет своим приоритетом переход на электрический автомобильный транспорт до 1 января 2030 года".

В документе предусмотрены такие изменения:

- до 31 декабря 2022 года отменяется Пенсионный сбор при регистрации электромобиля;

- до 31 декабря 2024 года электромобили с "зелеными" номерными знаками смогут ездить по полосе общественного транспорта;

Кроме того, Кабмину предстоит разработать государственную программу по льготному кредитованию и страхованию на покупку электромобиля. Также правительству поручается создать программу по развитию украинских производителей электрокаров, производства и утилизации аккумуляторных батарей.

Большая часть пунктов законопроекта касается зарядных станций для электромобилей. На сегодня в Украине насчитывается 2054 зарядные станции с 4069 точками подключения, посчитал сервис PlugShare.

Для сравнения, в 2014 году в Украине было всего 35 зарядных станций всех типов. На одну зарядную станцию в стране приходится семь электромобилей (примерно 3,5 на каждую зарядную точку). Это соизмеримо с показателями стран Европы.

Но 95% зарядок в Украине – это медленные станции переменного тока, говорит Игорь Ковалев, руководитель направления YASNO E-mobility. Время зарядки на них исчисляется часами. Большинство станций расположены в крупных городах. Дефицит мощности электросетей на трассах и невысокий спрос со стороны владельцев электрокаров усложняют развитие инфраструктуры между крупными городами.

Кроме того, подключать новые зарядные станции сложно из-за бюрократии.

"Сфера практически не урегулирована. Для подключения зарядных станций больше работают личные связи, чем прописанный механизм. Подключить зарядную станцию сложно – нужно делать проект, выводить точку подключения, даже если речь о станции малой мощности", – отметил Александр Кравцов, директор компании Electrocars.

Но самая большая проблема – зарядные станции не выгодны бизнесу, считает Артем Коломоец, менеджер по продажам компании E-Line, которая производит станции зарядки электромобилей.

"Даже учитывая, что электромобилей становится больше, процент электромобилей – невысокий. Наличие зарядной станции может быть дополнительным маркетинговым ходом для ресторанов, жилых комплексов, парковок, чтобы привлекать дополнительных клиентов. Но именно зарабатывать на этом рано", – подчеркнул он.

Большую часть сложностей должен решить проект закона:

- до 31 декабря 2024 операторам зарядных станций не нужно получать лицензию;

- до 31 декабря 2022 года не нужно будет платить за подключение и выделение мощностей для операторов автомобильных зарядных станций;

- к элементам благоустройства добавятся токоприемники подключения электромобилей к сети внешнего освещения и внешней рекламы;

- новые автозаправки, которые строятся за городами, должны быть оборудованы зарядными станциями.

Больше читайте в статье на сайте "Сегодня": Украина перейдет на электрокары до 2030 года: Рада готовит новый закон.

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