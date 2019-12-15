Украина перейдет на электрокары до 2030 года: Рада готовит новый закон

По темпам роста рынка электрокаров Украина три года подряд в лидерах

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Украина перейдет на электромобили до 2030 года. Народные депутаты хотят прописать это на уровне закона. Для перехода создадут все условия. "Зеленые" авто освободят от еще одного налога и упростят установку электрозарядок.

Украина уже в десятке лидеров

Число электромобилей в Украине растет так быстро, что по этому показателю мы в десятке стран-лидеров. Всего в Украине зарегистрировано почти 27 тыс. "зеленых" авто. Из них более 7 тыс. украинцы купили за этот год. Для сравнения, в прошлом году купили 5,3 тыс. электрокаров – вдвое больше, чем в 2017 году. Росту продаж способствовала отмена таможенных сборов и налогов на ввоз электромобилей.

Но пока что общее число электромобилей в стране невелико. Доля электрических машин в продажах составляет всего 3-3,2%. Для сравнения, в Норвегии половина купленных авто – электрокары.

Фото: А. Яремчук

Тем не менее, через пять лет в Украине уже будет 246 тыс. авто с электродвигателем, прогнозируют аналитики IRS Group. Темпы продаж электромобилей продолжат расти за счет "обнуления" налогов. Льготная растаможка будет действовать до 2021 года. Украинцы могут ввозить электромобили и не платить и копейки за растаможку, не надо платить НДС – 16,8%, и акцизный сбор – 1 евро за каждый кВт емкости аккумулятора. Таможенную пошлину в 10% парламент отменил еще в 2015 году. Остается только сбор в Пенсионный фонд – 4,8%, его платят при регистрации авто. Есть большая вероятность, что и этот сбор отменят.

Еще меньше налогов и больше льгот

Через десять лет Украина должна перейти на электромобили. Депутаты прописали это в проекте закона №2532.

"С целью сохранения окружающей среды, выполнения международных обязательств по уменьшению выбросов в атмосферу, улучшению экологического состояния в городах, а также уменьшения зависимости экономики от импорта нефти и нефтепродуктов, государство определяет своим приоритетом переход на электрический автомобильный транспорт до 1 января 2030 года", – говорится в одном из пунктов проекта.

Фото: senivpetro / Freepik

Что изменит законопроект:

до 31 декабря 2022 года отменяется Пенсионный сбор при регистрации электромобиля;

до 31 декабря 2024 года электромобили с зелеными номерными знаками смогут ездить по полосе общественного транспорта;

Кабмин должен разработать госпрограму по льготному кредитованию и страхованию на покупку электромобиля. Также правительству поручается создать программу по развитию украинских производителей электрокаров, производства и утилизации аккумуляторных батарей.

Зарядные станции не выгодны бизнесу

Большая часть пунктов проекта касается зарядных станций для электромобилей. На сегодня в Украине насчитывается 2054 зарядные станции с 4069 точками подключения, посчитал сервис PlugShare. Для сравнения в 2014 году в Украине было всего 35 зарядных станций всех типов. На одну зарядную станцию в стране приходится семь электромобилей (примерно 3,5 на каждую зарядную точку). Это соизмеримо с показателями стран Европы.

Но 95% зарядок в Украине – это медленные станции переменного тока, говорит Игорь Ковалев, руководитель направления YASNO E-mobility. Время зарядки на них исчисляется часами. Большинство станций расположены в крупных городах. Дефицит мощности электросетей на трассах и невысокий спрос со стороны владельцев электрокаров усложняют развитие инфраструктуры между крупными городами.

Подключать новые зарядные станции сложно из-за бюрократии.

"Сфера практически не урегулирована. Для подключения зарядных станций больше работают личные связи, чем прописанный механизм. Подключить зарядную станцию сложно – нужно делать проект, выводить точку подключения, даже если речь о станции малой мощности", – замечает Александр Кравцов, директор компании Electrocars.

Но самая большая проблема – они не выгодны бизнесу, говорит Артем Коломоец, менеджер по продажам компании E-Line, которая производит станции зарядки электромобилей.

"Даже учитывая, что электромобилей становится больше, процент электромобилей – невысокий. Наличие зарядной станции может быть дополнительным маркетинговым ходом для ресторанов, жилых комплексов, парковок, чтобы привлекать дополнительных клиентов. Но именно зарабатывать на этом рано", – говорит Артем Коломоец.

Большую часть сложностей должен решить проект закона:

до 31 декабря 2024 операторам зарядных станций не нужно получать лицензию;

до 31 декабря 2022 года не нужно будет платить за подключение и выделение мощностей для операторов автомобильных зарядных станций.

к элементам благоустройства добавятся токоприемники подключения электромобилей к сети внешнего освещения и внешней рекламы;

новые автозаправки, которые строятся за городами, должны быть оборудованы зарядными станциями.

"Проект закона дает больше преференций скоростным станциям заряда. А они создают нагрузку на мощность. В городах должны быть льготы для всех зарядных станций, которые не перегрузят энергетику района, обеспечат эффективное и экономное для автомобиля потребление. Не нужно забывать о медленных зарядных станциях в городах", – говорит Александр Кравцов.

Если электромобилей станет больше, то продажи бензина упадут. А акциз с горючего направляется в Дорожный фонд. Чтобы дороги не остались без финансирования, введут новый налог. Это предвидено законопроектом №2532. С 1 января 2025 года налог будет взиматься с деятельности операторов зарядных станций. Сбор будет начисляться по объему потребленной энергии.

Реально ли Украине перейти на электромобили

Переориентация на электромобили – глобальный тренд. Ряд стран мира уже заявили, что откажутся от продаж машин с двигателем внутреннего сгорания через 10-25 лет. Норвегия собирается перейти на электромобили уже к 2025 году. Германия вовсе предлагает запретить авто с ДВС во всем Евросоюзе с 2030-го. Великобритания планирует сделать это в 2032-м, Индия – в 2030-м, а Франция – в 2040-м. Да и сами автопроизводители начали ориентироваться на производство гибридов и электромобилей. В частности, это связано со все большим ужесточением требований к количеству выбросов автомобилями.

/ Фото: Pixabay

"За пять лет в Украине произошла электромобильная революция. Люди понимают, что электромобили выгодны. Электрокаров становится больше и они все разнообразнее. А зарядных станций сейчас у нас больше, чем у любой соседней страны. За десять лет Украина может прийти к тому, чтобы все продажи частного транспорта составляли электромобили. Это вполне реально", – считает Александр Кравцов.

Важно, чтобы при попытках урегулировать ряд актуальных для рынка электромобилей вопросов не вводились регуляторные барьеры, говорит Игорь Ковалев. Так, законопроект предусматривает, что с 2025 года деятельность электрозарядок может стать лицензируемой.

"Европейская же практика исходит из того, что зарядка электромобилей является услугой и, соответственно, не регулируется, как поставка электроэнергии. А зарядная станция является конечным потребителем электроэнергии, соответственно, не является субъектом, который может поставлять электроэнергию. Например, в той же Директиве ЕС 2014/94/EU Аlternative Fuels Infrastructure (AFI) Directive зарядка электромобиля называется services to customers, то есть услугой. В п.8 статьи 4 Директивы указывается, что операторы зарядных станций должны иметь возможность приобретать электроэнергию у любого поставщика электроэнергии, а не трейдера, как это было бы, если бы электроэнергия перепродавалась", – отмечает Игорь Ковалев.

Создание новых административных барьеров может привести к замедлению развития рынка электромобилей, и соответственно сделать их менее доступными для широкой аудитории пользователей.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что теперь в Украине есть самый старый электрокар.

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